La crisis de los cribados centra el bloque de sanidad del debate de RTVA y Moreno afea a candidatos unirse "contra" él

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (1i) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La crisis de los cribados de cáncer de mama que trascendió el año pasado en la sanidad pública andaluza ha centrado una parte significativa del bloque del debate electoral de Canal Sur dedicado a política social y sanidad, entre otras cuestiones, con críticas de los candidatos de la oposición en la última legislatura al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), quien ha afeado a los aspirantes del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía que estén "todos contra" él.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido el encargado de abrir el segundo de los tres bloques en los que se ha dividido el debate de Canal Sur con los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo, 17 de mayo, de los partidos con representación parlamentaria en la última legislatura que se ha celebrado este lunes en un pabellón de Canal Sur en la isla de la Cartuja de Sevilla.

José Ignacio García ha comenzado reclamándole explicaciones a Juanma Moreno sobre lo que pasó con dicha crisis de los cribados de cáncer de mama. "Los andaluces se merecen votar el domingo sabiendo qué sucedió", por qué se produjo ese "error" que el propio presidente ha reconocido que sucedió, le ha espetado.

El candidato del PP-A le ha respondido que "hubo un problema de información con 2.317 mujeres, el 80 por ciento" de ellas de un mismo hospital en la provincia de Sevilla, y ha defendido la actuación de su Gobierno, que pidió "perdón", citó a las mujeres afectadas para hacerles "la segunda prueba, la determinante, antes del 30 de noviembre" del pasado año, aprobó un plan de choque "con 100 millones de euros de inversión", y "toda la cúpula de la Consejería de Sanidad cayó" como consecuencia de lo sucedido.

"Fíjese qué diferencia con el apagón" de abril de 2025, en el que "murieron siete personas", le ha replicado Moreno al candidato de Adelante, tras lo que ha terciado en la cuestión la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha afeado al líder del PP-A que lleve en sus listas "a los dos consejeros de salud que estaban cuando sucedió la crisis de los cribados", en referencia a Jesús Aguirre y Catalina García, candidatos del PP por Córdoba y Jaén, respectivamente.

"¿A quién quiere engañar?", le ha preguntado Montero a Moreno, a quien ha afeado que la crisis de los cribados "ha sido la negligencia más grave del sistema sanitario", así como que diga "que no le constan fallecimientos". "Debe ser" entonces "que las familias mienten", le ha reprochado la candidata socialista, quien también ha instado al dirigente del PP-A a dar "información anonimizada" para conocer el número real de personas afectadas por esta crisis.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado a Moreno de "mentir a las mujeres que fueron víctimas del fallo de los cribados". "Y cuando le pillamos una mentira, dijo otra, y después se hizo la víctima ante ellas, y luego las atacó", le ha afeado el también coordinador de IU al presidente de la Junta, a quien ha augurado que en las elecciones del domingo le van a "echar, porque Andalucía merece un gobierno que diga la verdad".

"Todos contra mí", se ha quejado Juanma Moreno, quien ha espetado además en un momento del debate al candidato de Adelante que "está muy feo utilizar a las mujeres" como, a su juicio, ha hecho José Ignacio García en este caso.

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