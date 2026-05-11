Blanco destaca el empleo femenino en Andalucía con Moreno: "Ha sido y seguirá siendo la legislatura de las mujeres"

La coordinadora de Empleo del PP andaluz y candidata a las elecciones autonómicas del próximo domingo, 17 de mayo, Rocío Blanco, durante su intervención. - PP MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Empleo del PP andaluz y candidata a las elecciones autonómicas del próximo domingo, 17 de mayo, Rocío Blanco, ha afirmado que este última legislatura "ha sido la legislatura de las mujeres, con más empleo, más autónomas y más empresarias, y lo seguirá siendo tras el 17M con el Gobierno de Juanma Moreno".

Blanco ha participado en Alhaurín de la Torre (Málaga) en un encuentro con mujeres autónomas y empresarias, a las que ha explicado el trabajo realizado en los últimos años y les ha adelantado las medidas que se llevarán a la práctica en el próximo mandato. En este foro han participado también el presidente local del PP y alcalde del municipio, Joaquín Villanova, Celia Villalobos, Luisa Luque, Miriam Lázaro y Virginia Vila.

La candidata popular ha destacado que el desempleo femenino se ha reducido en más de ocho puntos, lo que se traduce en que más de 122.000 mujeres han salido del paro, y ha subrayado además que en Andalucía hay actualmente más de 311.000 mujeres ocupadas. En esta línea, ha señalado también que "más de la mitad de las nuevas personas autónomas son mujeres (más del 52%)", situando el total en casi 123.000 trabajadoras por cuenta propia y más de 369.000 empresarias en la comunidad autónoma.

"Las mujeres están siendo protagonistas de este pequeño milagro que está viviendo Andalucía, con más empleo, menos desempleo y, sobre todo, más orgullo de lo que queremos ser y hasta dónde podemos llegar", ha afirmado. De cara a la próxima legislatura, ha anunciado que se mantendrán y reforzarán medidas como la cuota cero, las ayudas al inicio de actividad, los apoyos a la conciliación para madres con hijos menores de tres años o para mujeres reincorporadas tras la maternidad, así como iniciativas para impulsar la digitalización --incluida la del ámbito rural-- y programas de inserción laboral para colectivos vulnerables.

Blanco ha sostenido que, frente al modelo del Gobierno de Moreno, que --según ha dicho-- ha situado a Andalucía como "líder" del trabajo autónomo en España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "penaliza a los trabajadores por cuenta propia con el aumento de costes laborales y subidas de impuestos". En este sentido, ha criticado la gestión de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a quien ha acusado de impulsar una política "recaudatoria" y de "castigar a Andalucía con un déficit de financiación de más de 1.528 millones de euros anuales para atender a sus socios nacionalistas e independentistas".

Finalmente, ha defendido que, gracias a la gestión del actual Gobierno andaluz, la comunidad se ha convertido en "un territorio atractivo para el emprendimiento y la inversión", favorecido --ha dicho-- por "la estabilidad política, la seguridad jurídica y la liberación del 'infierno fiscal' al que los empresarios y emprendedores de esta tierra estaban sometidos".

