Moreno pide gobierno "fuerte para enfrentarse a la desigualdad" que se avecina y que "pactaron" Montero y Junqueras

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo durante el mitin en Torremolinos. A 6 de mayo de 2 - Francisco J. Olmo - Europa Press

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha insistido este miércoles en reclamar a los andaluces una "mayoría suficiente y de estabilidad" para su partido en las elecciones del 17 de mayo que permita que Andalucía cuenta con un gobierno "fuerte" para "enfrentarse" al "mal" ejecutivo de Pedro Sánchez y a la "desigualdad" que se avecina por los "pactos" con los independentistas catalanes.

En un acto público en Torremolinos (Málaga), en el sexto día de la campaña electoral, Moreno se ha vuelto a referir este miércoles al hecho de que el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas "empieza la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña, como consecuencia del pacto de Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña".

"Y eso va en contra de Andalucía, en contra de España, en contra de la igualdad de los españoles", ha sentenciado Juanma Moreno, apuntando que además están esperando a que "pasen las elecciones" andaluzas para llevarlo a cabo.

Ha señalado que ya ha habido un "acuerdo y un pacto" que fue suscrito por la actual candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, en su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que es el que "manda realmente y el que ha hecho el modelo de financiación" con Montero, a la que califica como la "señora del pasado".

"Sabemos que va a pasar, y cuando pase eso, Andalucía va a quedar otra vez infravalorada", ha señalado Juanma Moreno, quien ha añadido que, por ello, es tan importante que esta comunidad cuente con "la fuerza en un gobierno con estabilidad y seguridad para enfrentarse a un mal Gobierno (de España) y a la desigualdad"

"Para defender la igualdad entre todos los españoles, vivamos donde vivamos, y para eso necesitamos un gobierno fuerte, sólido y de seguridad en Andalucía, y eso solo lo podemos conseguir con la mayoría suficiente", ha sentenciado Moreno, quien ha pedido que "nadie se quede en casa ni nadie se quede atrás" el próximo 17 de mayo porque "todos los votos son importantes".

Durante su intervención, Juanma Moreno ha manifestado que durante los siete años y tres meses de su gobierno, Andalucía ya no ha sido "portada en los periódicos ni en las cabeceras de informativos" por los "casos de corrupción permanente", como fue el de los ERE, sino que es noticia por ser la tercera economía de España y por bajar el paro interanual durante cinco años consecutivos.

Su gobierno, según ha señalado, ha logrado que Andalucía "sea respetada" en comunidades como la de Madrid, Cataluña y País Vasco y en Europa.

Ha criticado la campaña de la "mentira permanente" que están haciendo los otros partidos sobre la situación de los servicios públicos esenciales. "Quiero dejar claro que nosotros podemos salir a la calle con la cabeza muy alta porque somos el gobierno de la historia que más ha hecho por los servicios públicos en Andalucía" y el que "más ha invertido" en la sanidad, según ha sentenciado Moreno, que ha apuntando que eso es "una verdad como una catedral y no vamos a consentir más mentiras".

Ha señalado que la candidata del PSOE-A a la Junta no puede venir a dar "lecciones" sobre la sanidad, cuando en su etapa como consejera de Salud en la Junta, "cogió medio millón de andaluces que estaban en listas de espera, no lo notificó al ministerio y los borró".

Ha querido dejar claro que el PP-A es el "partido que garantiza el futuro de los servicios públicos" y ha dicho sobre los "adversarios políticos" que allá cada uno con "la demagogia y el populismo".

Asimismo, ha defendido que su partido siempre ha "plantado cara" a los problemas que han llegado, como el del acceso a la vivienda y ha instado a Montero y "a su jefe", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "menos ideología y más gestión y más seguridad jurídica" si se quiere resolver realmente este problema.

Juanma Moreno ha manifestado que las encuestas que están saliendo y que apuntan que el PP-A será la lista más votada "animan", pero las "urnas están vacías" en estos momentos porque no se abrirán hasta el 17 de mayo y no se sabe "qué va a pasar".

Lo que está claro, a su juicio, es que "nos jugamos muchísimo" y ha defendido que ahora mismo la "única opción de gobierno posible" es el PP-A, pero puede pasar que no se cuenta con "la estabilidad suficiente" --en referencia a la mayoría absoluta-- "para programar políticas que sean eficientes otros cuatro años más", y que pasen meses sin que esta comunidad cuenta con un gobierno constituido con lo que ello conlleva.

Por tanto, según Juanma Moreno, "no podemos permitirnos esa posibilidad de que haya una parálisis en nuestro gobierno y, por ello, necesitamos una mayoría suficiente para tener seguridad", sobre todo, en un "mundo cargado de incertidumbres".