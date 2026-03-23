El Gobierno cifra en más de 440 millones de euros las inversiones en desalación y regadíos en Almería

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, clausura las jornadas organizadas por Feral en torno al agua. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha clausurado este mediodía las jornadas organizadas por Federación de Regantes de Almería (Feral) donde ha señalado que las inversiones del Ejecutivo central en materia de desalación y regadío en distintos puntos de la provincia superan los 440 millones de euros.

Bajo el lema 'Donde fluye el agua, fluye la vida', las jornadas se han celebrado en El Saltador con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemoró este domingo de manera oficial.

Martín ha destacado el "compromiso" de Gobierno con el agua en Almería mediante los proyectos impulsados por Acuamed hasta 2030, con la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I para que entre en funcionamiento el próximo año, como con la nueva planta desaladora de Bajo Almanzora 2, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos.

A estas actuaciones se unen la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras, las obras de vertido desde la desaladora de Carboneras por el cierre de la central térmica, la ampliación de la desaladora de Dalías para aumentar la producción hasta 40 hectómetros cúbicos de agua desalada y los trabajos para garantizar la distribución en alta disponiendo en el Campo de Dalías de un almacenamiento de reserva y el abastecimiento en el campo de Dalías hasta Adra.

Además, el subdelegado ha valorado "el impulso del Gobierno a través del Plan de Regadíos del Ministerio de Agricultura que contempla 12 proyectos de modernización en Almería de los que ocho se encuentran ya en ejecución con una inversión cercana a los 190 millones de euros".

"En Almería hemos innovado donde había escasez y, desde hace décadas, somos ejemplo de eficiencia en el uso del agua", ha manifestado Martín, quien ha puesto como la agricultura intensiva y las exportaciones como ejemplo del buen uso del agua y su capacidad para genera empleo para "miles de familias".

UNA EVOLUCIÓN TÉCNICA "SIN PRECEDENTES"

Por su parte, el presidente de Feral, José Antonio Fernández, ha valorado la evolución técnica "sin precedentes" experimentada en la provincia durante las últimas seis décadas en cuanto al uso del agua, "desde los primeros pozos y la técnica del enarenado hasta la digitalización absoluta y la automatización de precisión actual", lo que coloca a Almería "a la vanguardia de la eficiencia hídrica".

Este "milagro agrícola", según ha estimado, ha generado un ecosistema industrial "potente" que incluye desde la construcción de invernaderos y control biológico hasta una "logística compleja que abastece a toda Europa".

La jornada técnica de Feral ha profundizado en el análisis del agua como pilar del crecimiento almeriense a través de ponencias y espacios de debate, charlas y mesas con profesionales y expertos.

Los participantes han coincidido en que el objetivo "irrenunciable" de alcanzar el "déficit cero" mediante la inversión en infraestructuras críticas y el uso combinado de aguas desaladas, regeneradas y trasvases. "El éxito pasado no garantiza el futuro si no actuamos con determinación", ha añadido el presidente de Feral. Así, se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la inversión en infraestructuras críticas, como balsas de regulación y redes de distribución.