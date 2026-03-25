El Gobierno descarta violencia de género en el crimen de Rioja (Almería) mientras sigue la búsqueda del presunto autor

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, atiende a los medios de comunicación. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha trasladado este miércoles que, con la información disponible hasta el momento, se descarta que el homicidio ocurrido este martes en Rioja, en el que una mujer ha fallecido y su pareja ha resultado herida grave por arma de fuego, presuntamente a manos del cuñado de esta, responda a un caso de violencia de género, sin que por el momento se descarte ninguna otra hipótesis.

Martín ha indicado en declaraciones a los medios que el varón, que recibió un disparo en la cabeza, continúa hospitalizado en estado grave y permanece en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, mientras la Guardia Civil mantiene activo desde este martes un amplio operativo en el Bajo Andarax para esclarecer los hechos y detener al presunto autor "en el menor tiempo posible".

El subdelegado ha señalado que la investigación sigue abierta y que no puede ofrecer más detalles sobre las circunstancias del homicidio, el origen de la agresión ni el radio de búsqueda del sospechoso, si bien ha apuntado que el dispositivo continúa desplegado en todos aquellos ámbitos en los que pueda haber indicios sobre su posible paradero.

Asimismo, ha insistido en que las circunstancias en las que se produjeron tanto la muerte de la mujer como las lesiones graves del varón siguen bajo investigación.

En cuanto a los hijos de la víctima, Martín ha evitado dar detalles sobre las medidas de protección y ha señalado que cualquier actuación en este ámbito corresponde a los servicios sociales y, en última instancia, a la Junta de Andalucía.

La pareja y algunos de sus familiares residían en una zona de cortijos situada en el paraje Conquín, dentro de la barriada de El Marraque y muy cerca del límite con el término municipal de Pechina.

Fue sobre las 11,00 horas cuando los sanitarios del 061 solicitaron al 112 la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de modo que se movilizó a Guardia Civil y Policía Local. La Policía Local de Pechina confirmó el fallecimiento de la mujer y el traslado al Hospital Torrecárdenas del varón herido.