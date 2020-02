La Guardia Civil llama a declarar al líder de COAG por daños y amenazas a una distribuidora de El Ejido (Almería)

Publicado 24/02/2020 19:19:25 CET

ALMERÍA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial de COAG en Almería y responsable nacional de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, ha sido citado a declarar este lunes ante la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta por una empresa distribuidora de El Ejido (Almería) por amenazas y por los daños sufridos en vehículos y en la sede de la empresa tras la movilización de la semana pasada.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado que Góngora ha acudido al cuartel de la Guardia Civil "de forma voluntaria" y han precisado que la actuación responde a la denuncia de la empresa y no al corte de tráfico en la Autovía del Mediterráneo en que derivó la concentración convocada por el sector agrícola de la provincia y a cuyo término se produjo el incidente.

Góngora, según las mismas fuentes, habría permanecido varias horas en dependencias policiales pero no en calidad de detenido, sino "esperando a que llegase su abogado para poder prestar declaración con todas las garantías procesales", si bien finalmente ha decidido no responder a las preguntas de los investigadores y esperar a contestar a las preguntas del juez instructor.

En declaraciones a los medios a su salida del cuartel, el responsable provincial de COAG ha indicado que la denuncia se ha interpuesto "contra mí a nivel personal" y ha acusado al denunciante de "falsificar todo lo que ha dicho ante la Guardia Civil".

Góngora, quien ha dicho que "sí" ha estado "detenido durante cinco horas", ha trasladado que será ante el juez donde "aclare algo que, entendemos, es falso" y ha añadido que los "agricultores" que se trasladaron al almacén "porque es sabido y conocido en todo el Poniente o toda la provincia que en ese almacén se manipula producto de Marruecos, prácticamente al cien por cien".

"Eso es lo que los agricultores en ese día de protesta dijeron. Y yo como agricultor estaba acompañando a esos agricultores", ha precisado al tiempo que ha apuntado que, desde COAG, "hemos denunciado y vamos a seguir denunciando el tema con Marruecos". "Desde luego, que por vernos en estas situaciones, no nos vamos a achicar", ha apuntillado.

Al hilo de esto, ha advertido de que "desde la organización nos encargaremos de que se sepa de qué clase de personaje estamos hablando" en alusión al denunciante.

"Tenemos vídeos, que aportaremos, en los que se ve de forma muy clara al denunciante incitando a los agricultores que estaban concentrados en la puerta. Será delante del juez dónde tendremos la posibilidad de defendernos y decir toda la verdad y de qué clase de persona estamos hablando", ha explicado.

Por último, ha querido dejar "muy claro" que han denunciado "que en ese almacén, y esa persona concretamente, trae producto de Marruecos, y no esporádicamente, sino el cien por cien del producto que comercializa" si bien no ha aclarado si se reetiqueta o no ya que, tan solo en ese caso, sería ilegal.

Las amenazas y los daños sufridos en vehículos y en la sede de la empresa, que apareció con pintadas en su fachada, se produjeron tras las protestas realizadas por los agricultores el pasado martes tras el corte de más de dos horas de la A-7 a su paso por el polígono La Redonda.

Uno de los socios de la empresa indicó a Europa Press que los agricultores que se trasladaron hasta la sede acusaron a la misma de "reetiquetar" productos procedentes de Marruecos como si fuese producto español; una práctica que rechazaron tajantemente toda vez que aseguraron que desde la puesta en marcha de la empresa hace ocho años se comercializa abiertamente producto de origen marroquí de forma "legal" y con todos los controles.

"Desde 2012 que empezamos con un almacén alquilado, siempre el mayor accionista ha sido un productor marroquí que tiene sus fincas, su almacén y sus camiones y lo que nosotros hacemos aquí es la parte logística, para distribuir en España y en otras partes de Europa", explicó el responsable de la empresa en la que, desde hace dos meses, reciben amenazas.

El empresario remarcó que desde la Junta de Andalucía "jamás nos han abierto un expediente" en materia de control de calidad ni por prácticas fraudulentas, de forma que, según añadió, los últimos controles efectuados por el Gobierno andaluz en el mes de octubre dejaron patente que todo estaba "correcto".