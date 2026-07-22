El hombre que asesinó de 49 puñaladas a su mujer en Roquetas de Mar (Almería) acepta 20 años de prisión

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 20 años de prisión a José T.V. por asesinar de 49 puñaladas a su mujer, María Nieves Gamarra, en octubre de 2024 en la vivienda que ambos compartían en Roquetas de Mar (Almería), después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad antes del inicio de la vista.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ha sido condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y de género y la atenuante de reparación del daño. La resolución ha sido declarada firme, por lo que contra ella no cabe recurso.

El acuerdo ha rebajado las peticiones formuladas inicialmente por las acusaciones. La Fiscalía solicitaba 25 años de prisión, mientras que la acusación particular elevaba su petición a 29 años.

Por su parte, la defensa reclamaba siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio al sostener que el crimen se produjo por un estado de "obcecación" del acusado. La defensa también había solicitado que se apreciaran las atenuantes de confesión y reparación del daño, aunque la sentencia únicamente ha reconocido esta última.

Además de la pena de prisión y de la inhabilitación absoluta por el mismo periodo, el tribunal ha impuesto al condenado diez años de libertad vigilada, que se ejecutarán una vez que cumpla la pena privativa de libertad.

También le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de la hija de la víctima, de su domicilio, su centro de trabajo o cualquier lugar que frecuente durante 30 años, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo.

La responsabilidad civil se ha fijado en 130.000 euros por los daños morales causados a la hija de la fallecida, frente a los 200.000 euros que solicitaba inicialmente la Fiscalía. El acusado ya ha abonado 56.000 euros y pagará los 74.000 restantes en 93 mensualidades de 800 euros.

La resolución también establece que se descontará de la condena el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa desde el 6 de octubre de 2024.

UN ATAQUE MIENTRAS ESTABA ACOSTADA

Los hechos probados recogen que el acusado y la víctima estaban casados desde diciembre de 2018 y mantenían una relación caracterizada por una "progresiva conflictividad" derivada de los celos y de la actitud controladora del hombre, como manifestación de su "desprecio" hacia ella por su condición de mujer.

Durante la convivencia, el condenado vigiló las actividades de María Nieves, le recriminó sus relaciones personales y le dirigió expresiones "vejatorias y humillantes", lo que motivó que ella presentara denuncias en 2021 y 2023.

La primera denuncia dio lugar a una sentencia firme que impuso al acusado tres meses de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. No obstante, ambos reanudaron posteriormente la convivencia y la situación se mantuvo.

La mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento y recibió atención de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, cuando decidió no continuar con las medidas de protección, según había trasladado la Junta de Andalucía.

María Nieves había decidido poner fin al matrimonio semanas antes del crimen y la pareja se encontraba en proceso de divorcio. Aunque todavía residían en el mismo domicilio, la mujer tenía previsto abandonar la vivienda común "de forma inminente".

La noche del 2 de octubre de 2024, el acusado, con "ánimo de posesión y dominación", ideó un plan para acabar con la vida de su esposa mientras ella estaba acostada en la cama, con tapones en los oídos que "disminuían su capacidad de percepción".

El hombre cogió de la cocina un cuchillo con una hoja de aproximadamente 12 centímetros, entró en la habitación y atacó por sorpresa a la víctima para evitar que pudiera defenderse. Le asestó un total de 49 puñaladas en la cabeza, el cuello, el tórax, la espalda y las extremidades superiores.

La mujer murió entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 horas del día siguiente debido a un shock hipovolémico y a una insuficiencia respiratoria grave, provocados por las lesiones en el pulmón izquierdo y la pared torácica.

El tribunal considera probado que el acusado se aprovechó de la situación de "absoluta indefensión" de su mujer, que no tuvo una oportunidad eficaz de defensa, y prolongó el ataque más allá de lo necesario para matarla, con lo que "aumentó de forma intencionada y desproporcionada su dolor".

La hija de la víctima alertó el 4 de octubre a las fuerzas y cuerpos de seguridad después de no haber podido contactar con su madre. Los agentes accedieron a la vivienda a través de una ventana y localizaron el cuerpo sin vida de María Nieves en el dormitorio. El acusado se encontraba inconsciente en el suelo de la cocina después de haber ingerido numerosos medicamentos.

María Nieves trabajaba de manera intermitente, mediante sustituciones, en el servicio de limpieza y alojamiento de la residencia de mayores El Zapillo, en Almería, donde sus compañeros y usuarios le rindieron homenaje tras el crimen con un minuto de silencio y una ofrenda floral.

El director del centro, Pedro Padilla, la recordó como una persona "alegre" que se esforzaba por "estar siempre contenta para que las personas residentes estuvieran también animadas".

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y a su entorno. No deja huella en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online de la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es'. Estos servicios funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.