Hortyfruta advierte de la "inestabilidad" en el mercado del calabacín, la berenjena y el tomate liso en Andalucía

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha manifestado su "preocupación" ante la "situación inestable" de algunos productos hortícolas en su comercialización, entre los que cita el calabacín, la berenjena y el tomate liso.

Según los análisis periódicos de los mercados que realiza la interprofesional, la entidad ha constatado una situación de 'alerta amarilla' prevista en su manual de crisis que afecta a estos productos, según han apuntado en una nota.

La organización ha explicado que el tomate liso ha salido recientemente de una "peligrosa" 'alerta roja', basada en el comportamiento de este cultivo en el mercado, donde se ha detectado "más cantidad de producto que en el mismo periodo de la campaña pasada".

Por su parte, en los mercados de destino, el calabacín lleva varias semanas en descenso y se ha apreciado fuerte presencia de tomate marroquí, pero también mucho tomate de origen holandés, belga e incluso polaco, por lo que desde Hortyfruta prestarán atención al comportamiento de estos productos en las próximas semanas.

Si la situación continúa, Hortyfruta cree que será necesario activar la extensión de norma que marca la obligación de retirar las segundas categorías, para que solo lleguen a los mercados las categorías extra y primera, lo que afectará a todos los operadores, productores y comercializadores de Andalucía.