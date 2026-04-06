Los hosteleros de Almería aprecian un repunte de ocupación en Semana Santa por las reservas de última hora

Archivo - Terrazas y veladores en la calle Jovellanos de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, ha valorado el repunte registrado en la ocupación hotelera de Almería durante la Semana Santa gracias a las reservas de última hora, que "han funcionado bien" aunque ha anotado una cierta caída en el consumo en consonancia con la tendencia de los últimos meses.

En declaraciones remitidas a Europa Press, el presidente de la patronal hostelera ha destacado que la ocupación ha rondado el 69 por ciento a lo largo de toda la semana, si bien "la práctica totalidad de los hoteles de la ciudad han superado el 90 por ciento de ocupación el Jueves y el Viernes Santo".

Los establecimientos de la zona centro de la capital ha sido la que mayor ocupación media ha anotado, al situarse "por encima del 75 por ciento" mientras que los hoteles de la Avenida del Mediterráneo han tenido una ocupación aproximada del 60 por ciento de media, según Sánchez-Fortún.

El presidente de Ashal ha reconocido que "las expectativas eran muy bajas al inicio de esta Semana Santa", aunque lo cierto es que "los hoteles de ciudad sí han conseguido superar las previsiones que teníamos".

En cuanto a la hostelería, Sánchez-Fortún ha señalado que "toda la hostelería de la zona centro estos días se ha visto llena, tanto en las terrazas como en el interior". No obstante, ha matizado que "ha habido un poquito menos de gasto en consumo", si bien esta cuestión se va "arrastrando desde los últimos meses".

El representante del sector ha concluido que "se ha visto mucha gente en la calle, lo que ha llevado a que los bares, restaurantes y cafeterías hayan estado llenos durante todos estos días de Semana Santa".