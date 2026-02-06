Huércal-Overa (Almería) aguarda la llegada de cientos de fieles para la beatificación del Cura Valera este sábado

Archivo - Imagen de Salvador Valera Parra, conocido como 'el Cura Valera'. - DIÓCESIS DE ALMERÍA - Archivo

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio almeriense de Huercal-Overa va a celebrar este sábado la beatificación de Salvador Valera Parra, más conocido como el Cura Valera, a través de un acto religioso presidido por el cardenal Marcello Semeraro, enviado especial de Su Santidad el Papa León XIV, para el que se espera la llegada de cientos de fieles.

La localidad ha comenzado ya con los preparativos de una ceremonia prevista a partir de las 11,00 horas, que será retransmitida y que se celebrará en el edificio de usos múltiples, cuya apertura está programada a partir de las 8,30 horas.

Este "hito histórico" de "fe, tradición y orgullo" supone la culminación de un largo proceso canónico que elevará a los altares a uno de los hijos más ilustres de la villa tras el reconocimiento oficial de un milagro por parte de la Santa Sede.

Así, los preparativos se han iniciado este mismo viernes con la participación de un grupo de 120 alumnos en una nueva ruta denominada 'Luz y fuego', que los ha acercado a la tradición huercalense y a la figura del Cura Valera, por el que también hay una vigilia de oración preparatoria a la beatificación en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Junto al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, también concelebrarán los actos eclesiásticos el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero; el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes; y el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, quien además es natural de Huércal-Overa, acompañados por numerosos sacerdotes de las diócesis implicadas.

Nacido en 1816 en el seno de la comunidad huercalense, Salvador Valera Parra desarrolló una vida ministerial ejemplar tras su ordenación en 1840. Aunque ejerció gran parte de su labor en la diócesis de Cartagena, su figura quedó ligada a su pueblo natal. Tras su fallecimiento en 1889, su fama de santidad se acrecentó y se ha mantenido viva durante más de un siglo entre los fieles de toda la comarca.

Su biografía destaca por la atención pastoral, su asistencia a enfermos durante las epidemias de cólera y su compromiso con los pobres y marginados, lo que unido a una profunda fidelidad a la Iglesia, le convirtió en un referente de caridad cristiana para las generaciones posteriores.

EL SUCESO DE RHODE ISLAND

El camino definitivo hacia la beatificación se abrió gracias a un suceso extraordinario ocurrido en Providence, Rhode Island (Estados Unidos), en enero de 2007, con la llegada al mundo en estado crítico del recién nacido Tyquan Hall en el Memorial Hospital.

Cuando ya no había posibilidad de reanimación tras haber aplicado los protocolos médicos, el doctor Juan Sánchez-Esteban elevó una oración a su paisano, momento en el que el bebé "comenzó a respirar" y recuperó el latido "de forma inesperada".

La excepcionalidad del caso, reconocido como "milagro" por la Iglesia, radica no solo en la recuperación inmediata del menor, sino en la ausencia total de secuelas pese a que el niño permaneció varios minutos sin oxígeno. La investigación diocesana de 2014 y el posterior análisis de una comisión médica internacional en Roma concluyó que la curación fue "rápida, completa, duradera y carente de explicación científica".

El 20 de junio de 2025, el papa León XIV ratificó formalmente este hecho como un "milagro" atribuido a la intercesión del sacerdote almeriense, toda vez que se convirtió en el primer milagro aprobado durante el actual pontificado.

El evento está organizado de forma conjunta por las diócesis de Almería, Cartagena y Getafe, y cuenta con el respaldo de la Asociación Pro Canonización del Cura Valera. Los actos culminarán el domingo con una misa de acción de gracias en la parroquia seguida de la tradicional y emotiva Procesión de las Lumbres.