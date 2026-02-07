Huércal-Overa (Almería) "hace historia" con la multitudinaria beatificación del Cura Valera

Huércal-Overa "hace historia" con la multitudinaria beatificación del Cura Valera - DIPUTACIÓN

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio de Huércal-Overa (Almería) ha vivido este sábado "una jornada histórica" con la ceremonia de beatificación del sacerdote Salvador Valera Parra, un acto que ha congregado a unos 5.000 fieles, desbordando todas las previsiones de emoción y fe.

Entre los presentes el alcalde, Domingo Fernández, junto a un nutrido grupo de la Corporación municipal; el presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina; la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aranzazu Martín; y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a otras autoridades provinciales, autonómicas, alcaldes y concejales de los municipios de la provincia y limítrofes y autoridades militares. El acto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración conjunta entre Ayuntamiento, Diputación y Obispado.

La eucaristía, presidida por el cardenal Marcello Semeraro como enviado del Papa León XIV, "marca un antes y un después para la villa y para las diócesis de Almería y Cartagena". Así, los fieles completaron el aforo del edificio de usos múltiples y parte del pabellón de deportes anexo habilitado también para seguir el evento, donde se siguieron los ritos a través de pantallas.

El momento de mayor intensidad emocional se produjo con la procesión de las reliquias, encabezada por el niño del milagro junto a su familia y el equipo médico, seguida del descubrimiento de la imagen del nuevo beato, obra del artista huercalense Diego Bonillo, y el canto de su himno por primera vez. El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, se mostró visiblemente conmovido, destacando que este evento culmina una espera de generaciones.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha expresado su "profunda satisfacción y emoción" tras la ceremonia y ha calificado el acto de "muy bello". Además, ha destacado "la imagen de los vecinos con "ojos llorosos al ver por fin al Cura Valera elevado a los altares".

"Esta beatificación es el fruto de un trabajo conjunto y supone una inmensa alegría tanto para el pueblo como para las diócesis de Almería y Cartagena", ha señalado, al tiempo que ha agradecido "la masiva presencia de autoridades y fieles que han llenado el edificio de usos múltiples y el pabellón de deportes, en donde se habían dispuesto más de 5.000 asientos, y la gran labor de todos los que han trabajado para hacer realidad este evento".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha incidido en "la importancia de este día histórico" para Huércal-Overa y la provincia de Almería y ha afirmado que "esta beatificación hace eterno el legado del cura Valera como ejemplo para toda la sociedad y se convierte en un nuevo símbolo del sentimiento de identidad y unión de todos los almerienses. Diputación está al lado de su ayuntamiento y todos los vecinos en este día tan especial".

"Desde Almería, y con la inspiración del cura Valera, hemos marcado una hoja de ruta a seguir por cualquier ciudadano que quiera llenar su vida de la luz, paz y esperanza de Dios", ha agregado.

Asimismo, el cardenal Marcello Semeraro, enviado del Papa león XIV, ha destacado su gozo por visitar España para honrar a un párroco y "figura ejemplar", al tiempo que ha subrayado su perfil de "gran benefactor que permaneció junto a su pueblo en momentos duros de terremotos y enfermedades, sin huir, al igual que la Virgen María al pie de la cruz", con un deseo de futuro, emplazando a los sacerdotes y obispos a reencontrarse en Roma para la canonización.

El obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha calificado la ceremonia como "impresionante", habiéndose emocionado "hasta las lágrimas en el momento en que subieron la urna con las reliquias. Este evento marca un antes y un después, no solo para la villa, sino para toda la diócesis, culminando una espera que el pueblo ha mantenido de generación en generación y que ha desembocado en una verdadera explosión de fe".

El obispo de la vecina diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se ha mostrado "absolutamente feliz por contar con un nuevo intercesor en el cielo" y ha agradecido la colaboración con la diócesis de Almería.

También el obispo de Getafe, natural de Huércal-Overa, Ginés García Beltrán, ha resaltado "la emoción de un pueblo que ha esperado este momento durante 150 años, recordando a los abuelos y padres que anhelaron este día", ha realizado una emotiva alusión a la "comunión de los santos", imaginando el "balcón del cielo lleno de huercalenses testigos del acto. El nuevo beato ya pertenece a la Iglesia universal", animando a buscar el milagro necesario para su futura santidad.

El acto también ha contado con la presencia del joven Tyquan Hall, el conocido como niño del milagro del cura Valera. En 2007, Tyquan nació sin pulso ni respiración en un hospital de Rhode Island (EEUU). Tras una hora sin signos vitales, el médico que atendió el parto, Juan Sánchez-Esteban (natural de Huércal-Overa y también hoy presente en la beatificación) pidió la intercesión del Cura Valera y el bebé comenzó a respirar con normalidad, sin sufrir secuelas posteriores.

Por otro lado, han señalado en un comunicado, que para garantizar el éxito del evento, el Ayuntamiento coordinó un amplio dispositivo de seguridad compuesto por 80 efectivos, compuesto por Policía Local, Bomberos del Levante Almeriense, Guardia Civil: Unidades de Usecic, Seprona, Tedax, Cinológica, Subsuelo, Tráfico y el Equipo Pegaso y Protección Civil.

La ceremonia fue retransmitida en directo por 13TV, permitiendo que el legado de "luz, paz y esperanza" del nuevo beato llegara a todos los rincones. Este "acontecimiento histórico reafirma la identidad de Huércal-Overa y proyecta su devoción hacia la Iglesia universal, consolidando el legado de caridad del Cura Valera como un faro de esperanza para toda la sociedad", ha valorado.

Por último, han señalado que "la magnitud de esta beatificación marca un antes y un después en la vida de la villa, culminando una espera de generaciones que ha desembocado en una verdadera explosión de fe y unidad vecinal".

Los actos conmemorativos continuarán este domingo con la Santa Misa de Acción de Gracias presidida por el Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y se completarán con la tradicional procesión de la 'Noche de las Lumbres'. Esta emblemática cita que cada 8 de febrero recuerda el histórico traslado del Santísimo al actual templo parroquial, una tradición que este año cobra un significado aún más especial al contar ya el municipio con un nuevo intercesor en el cielo.