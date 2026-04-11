Huércal-Overa estrena nuevo punto de atención al cliente de Iberdrola - IBERDROLA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha reforzado su red de atención presencial en la provincia de Almería con la apertura de un nuevo punto de atención al cliente en Huércal-Overa, un espacio destinado a mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la localidad y su área de influencia.

Según una nota de la compañía, la inauguración del nuevo punto de atención, ubicado en carretera de la estación nº145, ha contado con la visita del alcalde de la localidad, Domingo Fernández, quien han podido conocer de primera mano las instalaciones y los servicios que se prestan desde este nuevo espacio de atención al cliente.

El nuevo punto de atención permitirá ofrecer "una atención más cercana, directa y personalizada a los clientes, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones relacionadas con sus suministros y servicios energéticos".

La oficina estará abierta de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, para ofrecer a los clientes una atención adaptada a sus necesidades. Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales que permiten controlar el consumo y fomentar el ahorro energético con planes de electrificación más competitivos y adaptados al contexto actual.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.

Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema '125 años luz', que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.