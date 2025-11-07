El incendio de un garaje en Huércal de Almería obliga al desalojo preventivo de 30 vecinos, que ya han regresado

Sucesos.- Un fallecido y tres heridos en una colisión de un coche y una furgoneta en Vícar (Almería) - 112

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas ha sido desalojada este viernes en prevención tras el incendio registrado en un garaje comunitario situado en Huércal de Almería (Almería) que se ha solventado sin heridos, lo que ha permitido a los vecinos regresar después a sus viviendas.

Según ha informado el 112 Andalucía, fueron varias las llamadas que alertaron sobre las 15,00 horas del incendio de un vehículo en un garaje comunitario localizado en la Avenida Río Andarax, en el núcleo poblacional de La Fuensanta.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los bomberos han informado de que han extinguido el incendio en un ciclomotor de combustión y en una moto pequeña de batería.

Los operativos han desalojado en prevención a una treintena de vecinos, que han podido regresar a sus viviendas una vez finalizada la intervención.