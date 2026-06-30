El Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Antas (Almería) tras retirar los medios aéreos

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - EMA INFOCA

ANTAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 17,00 horas de este martes el incendio forestal declarado en Antas (Almería), después de haber llegado a desplegar seis medios aéreos durante las labores para frenar el avance de las llamas.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Extinción a través de la red social 'X', el dispositivo permanece ahora en la zona para trabajar en el control del incendio con tres grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

La estabilización supone que el incendio, sin llegar aún a estar controlado, "evoluciona favorablemente" al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

El fuego había sido declarado a las 11,05 horas y fue localizado inicialmente en el paraje Fuente El Quinto, si bien el Infoca actualizó posteriormente la ubicación al paraje Huerto del Cura.

A las 13,00 horas el operativo ya había sumado dos aviones de carga en tierra y, a las 14,15 horas, llegó a contar con cuatro helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, un encargado, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), una autobomba y una unidad médica.

Este incendio se suma a los últimos fuegos forestales registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los declarados en El Saltador, en Carboneras, y en el paraje El Pocico, en Huércal de Almería, que obligaron a desplegar amplios dispositivos del Plan Infoca.