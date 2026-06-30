El Infoca despliega seis medios aéreos para estabilizar el incendio forestal en Antas (Almería)

Incendio forestal declarado en Antas (Almería). - EMA INFOCA

ANTAS (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar el incendio forestal declarado en la mañana de este martes en Antas (Almería), donde el dispositivo mantiene desplegados seis medios aéreos: cuatro helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

El operativo movilizado está integrado, además, por cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, un encargado, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), un vehículo autobomba y una unidad médica de incendios forestales.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Extinción a través de 'X', el aviso inicial situó el fuego en el paraje Fuente El Quinto, si bien a las 13,00 horas el Infoca lo actualizó al paraje Huerto del Cura y reforzó el operativo con dos aviones de carga en tierra.

Este incendio se suma a los últimos fuegos forestales registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los declarados en El Saltador, en Carboneras, y en el paraje El Pocico, en Huércal de Almería, que obligaron a desplegar amplios dispositivos del Plan Infoca.