Intervenidas en Almería 17 embarcaciones y 14 motores que se revendían a redes de narcotráfico con cuatro detenidos

1104973.1.260.149.20260717102355 Una de las embarcaciones intervenidas en la operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas tras intervenir en un desguace situado en una finca de Níjar (Almería) un total de 17 embarcaciones y 14 motores fueraborda de gran cilindrada que habían sido requisados por contrabando y que se habrían desviado para su reventa a redes de narcotráfico.

Según han informado ambos cuerpos en una nota, los detenidos y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 1.

Los arrestados están investigados como presuntos autores de delitos de contrabando, falsedad documental, receptación y apropiación indebida. Entre ellos se encuentran la persona que habría adquirido y almacenado las embarcaciones, el responsable del desguace y dos responsables vinculados a la empresa depositaria.

Las actuaciones se iniciaron durante el mes de abril, después de que Vigilancia Aduanera tuviera conocimiento de un anuncio publicado en una plataforma de compraventa por internet en el que se ofertaba una embarcación semirrígida.

Las primeras comprobaciones permitieron advertir que sus características coincidían con las de otra embarcación intervenida previamente por una infracción de contrabando en Almería y sobre la que se había decretado su destrucción.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una labor de rastreo que ha resultado "especialmente compleja", ya que la embarcación carecía de parte de sus elementos identificativos originales.

El análisis del número de identificación del casco, las placas del fabricante, los números de motor y las matrículas, elementos "esenciales" para reconstruir su procedencia, permitió avanzar en las pesquisas pese a que algunos habían sido alterados o eliminados.

Las pesquisas permitieron identificar a la persona que ofrecía la embarcación y localizar una finca situada en Níjar, donde los investigadores hallaron numerosas embarcaciones, motos de agua y motores fueraborda de gran potencia. El responsable del lugar no pudo aportar documentación que acreditara la procedencia lícita de todos los efectos ni las cantidades abonadas para su adquisición.

El estudio individualizado de los efectos, las fotografías, los certificados de depósito y los expedientes administrativos permitió identificar inicialmente varias unidades procedentes de actuaciones contra el contrabando que habían sido entregadas para su destrucción.

POSIBLE DESTINO DE LAS EMBARCACIONES

Los investigadores consideran que parte de las embarcaciones y los motores intervenidos "podrían estar destinados a organizaciones dedicadas a prestar apoyo logístico a las redes de narcotráfico marítimo".

Estos medios náuticos resultan "especialmente útiles" para transportar combustible en alta mar, víveres, repuestos, motores y otros pertrechos a embarcaciones de alta velocidad empleadas para introducir droga por vía marítima.

Además de alterar o eliminar los elementos identificativos, la trama matriculaba las embarcaciones bajo pabellón polaco "para dificultar su trazabilidad policial y administrativa".

La operación ha sido desarrollada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y por agentes del Grupo VIII de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.

La investigación continúa abierta para determinar el número total de embarcaciones desviadas, reconstruir el destino final de los efectos que no han sido localizados e identificar a otras personas que pudieran haber participado en los hechos.