Seis detenidos y 9.250 litros de gasolina para el petaqueo intervenidos en El Puerto y Chiclana (Cádiz)

Embarcación con 370 garrafas de gasolina intervenido en la desembocadura del río Guadalete. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas e intervenido 9.250 litros de gasolina destinada a la logística del narcotráfico durante el desarrollo de un dispositivo policial por la Bahía de Cádiz que realizó dos operaciones diferentes en El Puerto de Santa María y en Chiclana.

Según ha explicado en una nota, los hechos ocurrieron durante el desarrollo de los dispositivos policiales que la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz mantiene en la lucha contra el narcotráfico y la narcologística. Estos dispositivos permitieron que, a primeras horas de la mañana de este miércoles día 15, los agentes detectaran una embarcación semirrígida de grandes dimensiones y de las dedicadas al narcotráfico, rumbo a la Bahía de Cádiz.

De manera inmediata se activaron patrulleras del Servicio Marítimo Provincial para su interceptación, que tuvo que realizarle un seguimiento al emprender la huida. Finalmente, la embarcación fue localizada en las proximidades de la desembocadura del río Guadalete, sin tripulación. Se trataba de una embarcación panelable, con 15 metros de eslora y motor Yamaha de 60 cv, cargada con 370 garrafas de gasolina que arrojaron un peso total de 9.250 litros.

De manera simultánea, en el desarrollo del mismo operativo por la zona de La Coquina, en Chiclana de la Frontera, las distintas unidades de la Guardia Civil detectaron una embarcación, tipo zodiak, que salía del Caño Sancti Petri con el propósito de abarloarse a otra embarcación semirrígida de las dedicadas al narcotráfico. Durante el seguimiento controlado, los agentes pudieron corroborar que se trataba de un abastecimiento de combustible y el relevo de tripulación, trayendo de vuelta a unos siete ocupantes.

Por estos hechos, se coordinó el dispositivo con distintas unidades por tierra, mar y aire que dio como resultado la interceptación de la embarcación tipo zodiak, de seis metros de eslora con un motor Yamaha de 25cv, y la detención de seis ocupantes, ya que la séptima logró huir del lugar.