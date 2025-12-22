El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) aporta 22 audios para alegar que hubo "curanderismo"

Archivo - Fachada principal de los juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por el presunto asesinato del menor de cuatro años en Garrucha (Almería) junto a la madre del pequeño, ha presentado este lunes un total de 22 archivos de audio a la causa para tratar de acreditar la "inexistencia de un clima de terror" en el domicilio familiar así como para tratar de demostrar que la muerte del niño se debió a una práctica de "curanderismo".

En un comunicado, la defensa del investigado ejercida por el despacho Mchm Abogados ha insistido en que el fallecimiento del menor, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, no se debió a un "crimen doloso" sino al "trágico resultado de una cadena de imprudencias y prácticas de curanderismo".

"Nos encontramos ante unos hechos dramáticos fruto de una praxis cultural errónea y una negligencia compartida por el entorno familiar, que deben ser calificados jurídicamente conforme a la realidad de la imprudencia cometida y no como un asesinato", han defendido los letrados del investigado.

En esta línea, se ha aportado a la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) las transcripciones de 22 audios para tratar de acreditar que "la ignorancia" y "la superstición" de la madre del menor y de su pareja "derivaron en un desenlace fatal".

Con ello, los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari han rechazado que su patrocinado actuara como un "maltratador" del menor, para lo que se apoyan en las grabaciones en los que el niño se referiría al investigado como "papá".

En la misma línea, consideran que los audios también revelaría que la muerte se debió a la "ignorancia supina" de los cuidadores "frente a un cuadro médico crítico", ya que de ellos se desprendería que el niño fue alimentado con "pan con salchichas" mientras "sufría dolor abdominal y daño hepático".

Del mismo modo, y frente a la autopsia preliminar que apuntaba a un maltrato así como a una agresión sexual por parte del investigado, la defensa del mismo insiste en el que el pequeño sufría un "dolor abdominal" y "daño hepático", que fueron ignorados por la madre de Lucas y su pareja. "No dejaron morir al niño por crueldad, sino porque no supieron interpretar los síntomas de la sepsis", consideran.

Así, la defensa apunta que las mismas grabaciones revelan que la madre del menor habría sometido al niño a un "sobado", esto es, un "masaje abdominal vigoroso de curandero" de forma "repetida", la cual "ejecutada por manos inexpertas sobre un niño con malestar previo" podría explicar, a su juicio, las "lesiones hepáticas halladas en la autopsia".

De igual modo, los archivos que la defensa ha pedido incorporar a la causa también revelarían un "patrón de negligencia sanitaria absoluta" basada en la "automedicación" a base de ibuprofeno y un "diagnóstico por Internet" admitido por la madre, lo que "agravó la hemorragia interna".

Sumado a lo anterior, los audios acreditan, para la defensa del acusado, que "se sustituyó la medicina científica por la superstición" ante el suministro de "tomitas" de "agua bendita y preparados caseros" para "tratar la dolencia del menor". Con este extremo, la defensa quiere apuntalar la tesis de que hubo "ausencia de ánimo de matar" y, por tanto, los hechos se encuadrarían en un "homicidio imprudente".

La defensa cree además que los audios remitidos por los investigados acreditarían que estos no actuaron en "clandestinidad" puesto que, con ellos, creen probado que la madre "envió fotos de las lesiones a su padre", que reside en Guadalajara, "en tiempo real".

También señalan que se realizaban videollamadas "con las abuelas en Colombia y Venezuela", quienes "validaban el estado del niño a distancia". La defensa destaca que "el hecho de retransmitir la evolución del niño a las abuelas prueba que no había intención de matar ni de ocultar un crimen, sino una preocupación mal gestionada mediante consejos a distancia, diagnósticos por vídeo y remedios caseros validados por el entorno familiar".