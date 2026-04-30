Investigan por amenazas al nieto del presunto autor del crimen de Adra (Almería) pero rechazan su autoinculpación

Antonio Santiago Muñoz, buscado por la Guardia Civil por su presunta relación con el homicidio ocurrido en Adra en junio de 2025. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por amenazas al nieto de Antonio Santiago Muñoz, conocido como 'Saúl el Viejo', a raíz del vídeo difundido en la red social TikTok en el que se autoinculpaba del crimen que tuvo lugar el 2 de junio de 2025 en la barriada de Puente del Río en Adra (Almería); extremo este que se ha rechazado puesto que no existe "ningún indicio que lo vincule con los hechos".

Según han apuntado desde la Comandancia, el entorno familiar del sospechoso habría tratado de atribuir la autoría del homicidio al nieto del principal investigado, que cuenta con 15 años de edad, si bien las pesquisas han rechazado vínculos entre el menor y el crimen.

El vídeo del menor fue incorporado a la investigación que se sigue por la muerte de un disparo a un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río hace ya casi once meses.

En él, además de proclamarse como autor del crimen y criticar el trabajo de jueces, fiscales y Guardia Civil, emitía insultos y graves amenazas de muerte contra los familiares de la víctima; hechos por los que ahora se le investigan en el marco de la causa, según han precisado a Europa Press desde la Guardia Civil.

Las autoridades han advertido que 'Saúl el Viejo' continúa huido y "es considerado una persona peligrosa" que "podría disponer de armas", por lo que han vuelto a solicitar la colaboración ciudadana para que quien tenga una pista sobre su paradero informe a través del 062, el teléfono 950256122 o el correo cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org.

Con ello, la investigación sigue centrada en la detención del supuesto autor material del crimen, quien huyó junto con otros familiares y allegados de Adra nada más producirse los hechos.

Desde el Instituto Armado definen a 'Saúl el Viejo' como una persona "armada y peligrosa", por lo que han pedido que, en caso de localizarlo o verlo, se extremen las medidas de precaución y se avise "a la mayor brevedad posible" a la Comandancia de Almería.

Para ello, ha facilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico 'cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org ', con el fin de recabar cualquier dato relevante sobre su paradero.

Los hechos se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

El enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta, y murió poco después a consecuencia de las heridas.

En los días posteriores, la investigación continuó abierta sin detenidos en medio de un clima de tensión tras el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor y el refuerzo de la presencia de agentes para evitar "revanchas" y pedir "calma" en la zona.

Posteriormente, el 17 de junio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los miembros del 'clan de los Saúles' que se entregó por su presunta participación en los hechos.