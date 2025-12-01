Encuentran nueve cachorros de perro, solo dos vivos, en un contenedor de Pechina (Almería)

Cachorros de perro localizados en un contenedor de Pechina (Almería).
Cachorros de perro localizados en un contenedor de Pechina (Almería). - GUARDIA CIVIL
lunes, 1 diciembre 2025 15:25

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un delito de maltrato animal tras localizar, gracias a la colaboración ciudadana, nueve cachorros de perro abandonados en el interior de un contenedor de Pechina (Almería). Los animales se encontraban dentro de un saco de pienso y solo dos de ellos estaban vivos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El hallazgo se produjo el pasado mes de noviembre, cuando un ciudadano encontró a los cachorros en el saco y rescató a los dos que seguían con vida. A raíz del aviso, agentes del Seprona se hicieron cargo de la investigación y, tras inspeccionar la zona, reunieron indicios que apuntaban a la posible procedencia de los animales desde una finca cercana.

En la finca, los agentes comprobaron la existencia de jaulas y perros sueltos y localizaron a una hembra que presentaba las mamas inflamadas debido a un parto reciente. Las pruebas genéticas realizadas a través del laboratorio de criminalística determinaron la coincidencia materno-filial entre uno de los cachorros rescatados y la hembra.

La Benemérita recuerda la campaña #YoSiPuedoContarlo, destinada a concienciar a los ciudadanos para promover medidas de protección, ordenación y bienestar de los animales domésticos y a denunciar conductas contrarias a dicho bienestar.

