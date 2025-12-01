Encuentran nueve cachorros de perro, solo dos vivos, en un contenedor de Pechina (Almería)

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un delito de maltrato animal tras localizar, gracias a la colaboración ciudadana, nueve cachorros de perro abandonados en el interior de un contenedor de Pechina (Almería). Los animales se encontraban dentro de un saco de pienso y solo dos de ellos estaban vivos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El hallazgo se produjo el pasado mes de noviembre, cuando un ciudadano encontró a los cachorros en el saco y rescató a los dos que seguían con vida. A raíz del aviso, agentes del Seprona se hicieron cargo de la investigación y, tras inspeccionar la zona, reunieron indicios que apuntaban a la posible procedencia de los animales desde una finca cercana.

En la finca, los agentes comprobaron la existencia de jaulas y perros sueltos y localizaron a una hembra que presentaba las mamas inflamadas debido a un parto reciente. Las pruebas genéticas realizadas a través del laboratorio de criminalística determinaron la coincidencia materno-filial entre uno de los cachorros rescatados y la hembra.

La Benemérita recuerda la campaña #YoSiPuedoContarlo, destinada a concienciar a los ciudadanos para promover medidas de protección, ordenación y bienestar de los animales domésticos y a denunciar conductas contrarias a dicho bienestar.