José Antonio Visiedo releva este sábado a Arturo Grima como alcalde de Turre (Almería) para cumplir el pacto de gobierno

TURRE (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Turre (Almería), Arturo Grima (PP), ha dado cuenta este martes en un Pleno extraordinario de su renuncia al cargo para cumplir el pacto de gobierno suscrito con Turre para la Gente, de modo que este sábado, 11 de abril, tendrá lugar la investidura del concejal José Antonio Visiedo como nuevo regidor.

La sesión, convocada con un único punto en el orden del día, se ha centrado en la toma de conocimiento de la renuncia de Grima, que mantendrá su acta de concejal, según se ha expuesto durante el Pleno.

El relevo en la Alcaldía tiene su origen en la situación surgida tras las elecciones municipales de 2023. Entonces, el PP y la candidatura vinculada a IU con la que concurrieron los ediles que integraron Turre para la Gente no alcanzaron un acuerdo de gobierno y la socialista María Isabel López --que mantiene su acta de edil-- fue investida alcaldesa. Meses después, ambos grupos impulsaron una moción de censura que apartó a López del Gobierno local y situó a Grima al frente del Ayuntamiento en octubre de 2023.

José Antonio Visiedo fue el número tres de la candidatura con la que Turre para la Gente obtuvo dos concejales en esas elecciones municipales y accedió al acta en abril de 2024.

Tras la moción, Martín Morales y David Ruiz fueron expulsados de IU y pasaron a ser concejales no adscritos. Posteriormente, Morales renunció a su acta y fue sustituido por Visiedo, que no participó en la moción de censura, circunstancia que permite ahora su investidura como alcalde.

En el turno de intervenciones, los distintos portavoces han coincidido en destacar el cumplimiento del acuerdo alcanzado al inicio del mandato y el clima de entendimiento mantenido en la corporación durante este tiempo.

Desde la oposición se ha subrayado que los acuerdos "van a cumplirse" y que se han respetado "en tiempo, forma y como se acuerda", además de remarcar que "los intereses del pueblo siempre han estado por encima" y que ha existido respeto "en lo político" y "en lo personal".

Por su parte, desde el grupo de gobierno se ha valorado el "buen funcionamiento del pacto" y se ha considerado "una noticia positiva" que el relevo se produzca conforme a lo previsto.

BALANCE DE GESTIÓN

En su intervención, Grima ha efectuado un balance de sus dos años y cinco meses al frente del Ayuntamiento de este municipio de algo más de 4.300 habitantes y ha defendido que el equipo ha gobernado "sin ideología ninguna, y poniendo siempre el bienestar de los vecinos por encima de todo".

El alcalde saliente también ha repasado distintas actuaciones e inversiones impulsadas durante este periodo, entre ellas subvenciones, obras de asfaltado, abastecimiento, alumbrado, parques, nichos y proyectos ligados a planes provinciales.

Asimismo, ha reivindicado la situación económica municipal. "No hay ni una sola factura del ayuntamiento sin pagar", ha afirmado, antes de añadir que el Consistorio "no se debe absolutamente en nada".

Grima ha tenido además palabras de agradecimiento para los concejales de la corporación, la secretaria municipal, los trabajadores del Ayuntamiento y el conjunto del pueblo de Turre, al que ha trasladado su gratitud por la confianza depositada durante estos años.