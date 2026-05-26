La juez rechaza que la tía abuela del niño de Garrucha (Almería) se presente como acusación por el crimen

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha rechazado la personación como acusación particular de la tía abuela del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) presuntamente asesinado por su madre y su pareja sentimental en diciembre del pasado año debido a su grado de parentesco.

En un reciente auto, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, la jueza apunta que la relación de la interesada con el menor se corresponde en un cuarto grado de consanguinidad, por lo que, conforme al ordenamiento jurídico, no podría desempeñar la acción penal como acusación particular.

En este sentido, da cuenta de que dicha acción puede ser ejercida por parientes "en línea recta o colateral dentro del tercer grado" o por personas que ejercieran su tutela, curatela o los tuvieran bajo acogimiento familiar, toda vez que concluye que no es este el caso.

La defensa J.D.R.C., el novio de la madre del menor investigado en el procedimiento, ya se mostró en contra de dicha personación al considerar que no concurre el escenario para ello máxime tras haberse aceptado la entrada en la causa del abuelo materno del niño y, a su vez, padre de la investigada B.Y.B.O.

El letrado Manuel Martínez argumentó al respecto, además, que la mujer ya se encontraban inmersa en el procedimiento judicial en calidad de testigo durante la fase de instrucción que avanza y que prevé, este próximo jueves, la toma de declaración de los dueños de la vivienda donde la pareja y el menor tenían arrendada una habitación.

La Audiencia de Almería aceptó el pasado mes de abril la incorporación del abuelo materno del niño a la causa para ejercer la acusación contra la pareja de su hija, la cual dio a luz el pasado a mitad del mes de mayo. En este sentido, su letrado, José Luis Martínez, anunció la intención del abuelo de solicitar la custodia del neonato.

La juez autorizó la salida de prisión de B.Y.B.O. ante su avanzado estado de gestación y su inminente alumbramiento al tiempo que mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para su pareja sentimental, quien se encuentra en la cárcel de Albolote (Granada).

Ambos están acusados de presuntos delitos de maltrato y de homicidio hacia el menor, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en un búnker en una playa a las afueras de Garrucha en la noche del 4 de diciembre de 2025 después de que fuera conducido hasta allí por ambos tras su muerte en la vivienda familiar el mismo día.