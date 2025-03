La Junta defiende que "se puede eternizar" la apuesta por demoler el hotel del Algarrobico como quiere el Gobierno

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz se ha reafirmado este miércoles en su apuesta por propiciar la declaración de nulidad de la licencia de construcción del hotel en la playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería) frente a la expropiación de terrenos y demolición del inmueble por ocupación del dominio público marítimo-terrestre que ha lanzado la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado que la iniciativa de expropiar buscando derribar el edificio "puede dar lugar a recursos judiciales y se puede eternizar en la justicia", antes de recordar que "es un procedimiento que allá en el año 2009, en la época del señor Rodríguez Zapatero, se inició este procedimiento y también se desechó".

La consejera y portavoz ha sostenido este argumento en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y en el día después de que el martes se convocara la Comisión Mixta de Seguimiento, órgano contemplado en un protocolo que suscribieron Gobierno y Junta en 2011 para la recuperación de la playa de El Algarrobico, y en ese encuentro el Gobierno ratificó la apuesta que Montero presentó in situ el 10 de febrero de este año.

Ha sostenido España que "en este tema los que han cambiado de opinión es el Gobierno de España", planteamiento que ha contrapuesto a la coherencia de la Junta de Andalucía, ya que ha esgrimido que "mantenemos la misma opinión que tenía el Gobierno de España hace un año", para invocar aquí que esa posición del Estado "así quedó de manifiesto en el acta de la comisión de seguimiento que se celebró en marzo de 2024".

La consejera y portavoz ha remarcado el argumento de que "la solución real, la más rápida es que se revise de oficio la licencia y que se declare nula la licencia por parte del ayuntamiento" y ha esgrimido seguidamente el aval de que "así los indican las sentencias judiciales en firme", además de que "así lo decía también el propio Ministerio hace un año".

Ha recriminado a la Administración del Estado que "ahora cambian de opinión" para volver a plantearse el procedimiento de la expropiación, apuesta sobre la que ha asegurado que "no entendemos", ya que ha planteado que "al final no se va a demoler en cinco meses, como decía la señora vicepresidenta del Gobierno".

"Es un procedimiento que no comparten ni los propios ecologistas", ha aseverado en este sentido como aval al planteamiento del Gobierno andaluz, para ratificarse en la conclusión de que "lo vemos difícil" y que "mantenemos el mismo criterio que hemos tenido siempre".

Sobre el ejercicio del derecho de retracto en manos de la Junta de Andalucía sobre las fincas, ha indicado que "en su momento no se ejecutó ese derecho", por lo cual el terreno donde se asienta el hotel "no es propiedad de la Junta de Andalucía" por cuanto ha esgrimido que "no se terminó de formalizar ese derecho de retracto en la época de los gobiernos socialistas".