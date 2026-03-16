La Junta pide al Gobierno que "rectifique" y autorice el producto requerido para combatir el pulgón

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios antes de presidir la mesa de trabajo con FEPEX Andalucía. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que "rectifique" y autorice de forma "excepcional" los productos fitosanitarios a base de spirotetramat para frenar la expansión del pulgón que afecta principalmente a cultivos de hoja verde en el Levante almeriense dado que la materia consentida hasta el momento serviría únicamente, a criterio técnico, para "la planificación de la campaña siguiente".

En declaraciones a los medios, el consejero ha apuntado que este problema que se extiende ya por el Levante español y Extremadura deriva de la retirada del principio activo por parte de la Unión Europea a finales del año pasado sin que se diera una "alternativa viable" al sector.

No obstante, ha apuntado que la situación que se ha generado, ya ha habido seis países de la Unión Europea --Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia y Eslovenia-- que han autorizado un uso excepcional del producto para hacer frente a un problema puntual con el que erradica la plaga.

"Nadie entiende cómo el Ministerio español no autoriza el producto", ha dicho Fernández-Pacheco ante los problemas que enfrentan los productos y los "miles de puestos de trabajo que ahora mismo están en peligro" debido a esta plaga, que amenaza además con hacer perder cosechas enteras de lechuga, alcachofa, brócoli o apio.

Con ello, ha apelado al trabajo "desde la lealtad institucional" que se realiza para intentar cambiar la postura del ministerio, para lo que ha agradecido el apoyo de Coexphal al respecto, si bien ha querido aclarar que estas peticiones no van en detrimento de las acciones de lucha integrada y prácticas sostenibles ya implantadas en el campo almerienses. "Esa es una guerra que se ganó hace mucho tiempo", ha apostillado.