La Junta suspende la actividad en un IES de Mojácar (Almería) por defectos en la cubierta del edificio

Temporal de viento en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería ha suspendido este viernes la actividad lectiva presencial en el IES Rey Alabez de Mojácar para prevenir posibles incidentes después de que se haya apreciado la inestabilidad de algunos elementos de la cubierta del edificio principal.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a Europa Press que los técnicos de APAE han acudido a revisar las instalaciones del centro, el único en que las clases ordinarias no se han recuperado desde la jornada de este jueves cuando la actividad lectiva presencial fue suspendida en toda la provincia.

En total, y conforme a los reportes recibidos por parte de los equipos directivos, se han detectado incidencias de diversa índole en un total de 35 colegios e institutos de la provincia a raíz de los fuertes vientos registrados este jueves, que superaron los 90 kilómetros por hora, por los que se activaron avisos naranja.

Desde la Junta han precisado que muchas de estas incidencias se corresponden con avisos preventivos para solicitar la revisión de instalaciones o por caídas de ramas y árboles en los patios de los colegios. También se han detectado algunas goteras y calados.

Entre las más reseñables, además del instituto de Mojácar, se encuentra el derrumbe parcial de un falso techo en el IES Arco Iris de Aguadulce durante la tarde del pasado miércoles, que también se ha examinado y evaluado por parte de los técnicos.