Un jurado popular enjuiciará al único investigado por el crimen de Antonio Campos en El Ejido (Almería)

Archivo - El historiador y vecino de Berja (Almería), Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de jurado será el encargado de enjuiciar a H.H., el hombre de 23 años investigado como presunto autor de la muerte a golpes del funcionario municipal de El Ejido (Almería) e historiador virgitano de 54 años Antonio Campos, quien fue hallado muerto y maniatado en el maletero de su coche tras un fin de semana de búsqueda en la que se le perdió la pista el pasado mes de septiembre de 2025.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia 3 de El Ejido ha celebrado la comparecencia en la que se ha informado al investigado, en prisión provisional desde el pasado 1 de octubre, del delito de asesinato por el que se le investiga, toda vez que la defensa ha rechazado los cargos.

La instrucción de la causa se encuentra prácticamente finalizada a la espera de un par de pruebas periciales, si bien ya se ha recibido el informe definitivo de ADN, que se suma al de autopsia, así como el de antenas --geolocalización-- y el volcado de los teléfonos, del que se desprende que la víctima y el investigado se conocían previamente, según sus conversaciones durante los días anteriores de los hechos.

Asimismo, durante la fase de instrucción se ha tomado declaración al padre del detenido, quien rechazó cualquier tipo de contacto con su hijo en los días posteriores al crimen que tuvo lugar la noche del 27 de septiembre. Su madre, que también fue citada a declarar, se acogió a su derecho a no testificar contra su hijo.

El investigado no ha ofrecido ningún tipo de versión en sede judicial durante sus sucesivas comparecencias, en las que se ha acogido a su derecho de guardar silencio. Aunque en una diligencia policial constaría que habría reconocido la autoría de los hechos cuando era trasladado en un vehículo policial, el acusado no se ha pronunciado al respecto en sede policial ni judicial en presencia de su defensa.

A la espera de que tanto la Fiscalía como la acusación particular emitan su escrito de acusación, la investigación apunta a un presunto delito de asesinato al estimar que la víctima no pudo defenderse en cuanto a que su cuerpo, hallado maniatado, no reveló heridas defensivas ni restos de ADN del investigado en las manos o uñas del fallecido. La falta de oportunidad para repeler los golpes podría indicar, de demostrarse, un ataque alevoso.

Asimismo, el informe forense daba cuenta además de las múltiple heridas que presentaba el cadáver, que concreta como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico ocasionado por entre cuatro y seis golpes asestados con un objeto contundente, compatible con un bloque de hormigón.

El análisis da cuenta de entre tres y cuatro fracturas y más de una veintena de lesiones entre hematomas y heridas principalmente en cabeza, cara, zona cervical y hombros, lo que tendrá que ser tenido en cuenta por el tribunal para determinar si se produjo o no un ensañamiento.

DESAPARECIDO EN VÍSPERAS DE VIAJE

Antonio Campos salió de su vivienda de Berja sobre las 21,00 horas de la noche de sábado 27 de septiembre con la intención de regresar a dormir posteriormente, ya que al día siguiente tenía prevista una cita en Granada con unos amigos para asistir a una procesión. Las cámaras de tráfico lo identificaron viajando en dirección a El Ejido por última vez con vida.

La falta de noticias al día siguiente dio lugar a una movilización para tratar de localizarlo. Sus allegados junto con las autoridades dieron con su coche pasados algunos minutos de la medianoche del lunes, 29 de septiembre, en el aparcamiento de una empresa agrícola ubicada en la calle Mirasol de San Agustín, en El Ejido.

La autopsia determinó que la muerte de Campos tuvo lugar en torno a las 2,00 horas de la madrugada del domingo, 28 de septiembre. Dos horas más tarde, sobre las 3,56 horas, el coche fue captado por una cámara de seguridad mientras era conducido por el H.H. en San Agustín.

Así, el arrestado deambuló con el coche la víctima durante cerca de 12 horas mediante un recorrido errático por el término municipal de El Ejido, donde fue captado por distintas cámaras a su paso por varios puntos. Los investigadores, que no descartaban posibles contactos con terceros, sostiene que el crimen habría tenido lugar en un descampado.

Tras varios movimientos, finalmente estacionó el vehículo a las 15,00 horas del 29 de septiembre en el lugar donde lo hallaron los investigadores, que además se encontraba a unos 200 metros de la vivienda de su padre. Sus movimientos fueron filmados por una cámara de seguridad.