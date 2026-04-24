Libertad provisional para un 'coach' investigado por presuntas agresiones sexuales a dos menores en Almería

Archivo - Juzgados de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual sobre dos menores de edad.

El detenido ha prestado declaración ante la magistrada, en funciones de guardia, la cual ha acordado que deberá comparecer los días 1 y 15 en sede judicial. También se le ha retirado el pasaporte y no podrá acercarse a menos de 500 metros de las presuntas víctimas, según ha informado el TSJA.

La causa se está instruyendo por delitos de agresión sexual a menores de 16 años, ambos vecinos de Almería, y será el Decanato de los Juzgados de Almería el que tendrá que decidir qué órgano judicial continuará con la instrucción.

La juez ha accedido a la adopción de estas medidas cautelares a raíz de la gravedad de los hechos por los que el terapeuta ha sido denunciado y detenido por la Guardia Civil.

Conforme a las diligencias realizadas, el investigado habría efectuado actos de "contenido sexual" con respecto a un menor durante unas sesiones de coaching y habría intentado lo mismo con respecto a otra chica, sin conseguirlo. La investigación sigue abierta para esclarecer lo ocurrido.