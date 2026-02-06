Más de 70 voluntarios participan el próximo fin de semana en la recuperación de dos acequias antiguas en Oria (Almería)

Voluntarios participan en una actuación de recuperación de acequias en una imagen de archivo. - UGR

Más de 70 voluntarios participarán el próximo fin de semana, 14 y 15 de febrero, en la recuperación de dos acequias históricas en la pedanía de El Daimuz, en el municipio de Oria (Almería), en una intervención que permitirá recuperar este sistema tradicional de regadío tras cerca de 35 años de abandono.

La actividad ha sido organizada por el Laboratorio de Arqueología Biocultural (MemoLab) de la Universidad de Granada (UGR), en colaboración con el Ayuntamiento de Oria, la Asociación Oria Verde y la Comunidad de Regantes de las Tierras Nuevas.

La intervención permitirá actuar sobre dos canales que se abastecen de la Balsa de las Tierras Nuevas, gestionada por la comunidad de regantes del mismo nombre, formada por diez comuneros. Esta infraestructura se sitúa en el barranco de Balsa Vieja y distribuye el agua a través de dos acequias que discurren por ambos lados del barranco.

La recuperación de este espacio persigue devolver el valor a un paisaje con relevancia cultural, histórica, agraria y ambiental, según ha trasladado MemoLab en un comunicado.

El sistema forma parte de la vega de la Rambla de Oria, que se extiende desde la denominada Boca de Oria hasta el municipio de Albox. En este tramo se conserva una amplia superficie de regadío tradicional basada en sistemas históricos que captan el agua mediante fuentes y balsas.

A lo largo de la rambla se localizan diversas fuentes destinadas al riego de los distintos pagos que conforman la vega. Desde cada balsa se pueden regar varios pagos, con una distribución equitativa del caudal en tandas según la superficie a regar.