Minuto de silencio en la Junta por la mujer de Almería fallecida en el atropello: era "memoria viva" de Agricultura

Minuto de silencio en memoria y señal de duelo por el fallecimiento de la funcionaria de la Junta Fina Cuerva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada presidida por la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, con los representantes municipales de 103 municipios para abordar los planes locales de emergencia ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio en memoria y señal de duelo por la muerte de Fina Cuerva, la funcionaria atropellada en la Rambla Federico García Lorca de Almería este jueves, quien estaba vinculada desde hace décadas a la Delegación Territorial de Agricultura.

"Fina se convirtió en la memoria viva de la Delegación, en la persona que lo sabía todo y a todos conocía", ha reflejado la propia delegada de la Junta en un obituario remitido a los medios en el que se hace eco del "vacío inmenso" que deja la "repentina y dolorosa" pérdida de esta trabajadora, quien fue secretaria personal de los delegados de distinto signo político que han pasado por este departamento de la Administración autonómica.

Martín ha elogiado en un "homenaje desde el corazón y la gratitud", la "lealtad" y "profesionalidad" de esta trabajadora, madre de dos hijos y abuela de dos nietos. "Ella misma reconocía que su vida se dividía entre dos familias: la suya, con sus hijos y nietos, y la otra, la gran familia de la Junta de Andalucía", rememora la delegada.

Con ello, ha dado cuenta de la "impronta imborrable" que deja en la delegación así como del recuerdo de sus compañeros, quienes "coinciden en que se ha marchado alguien insustituible", lo que también ha sido reconocido por el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, la exconsejera Carmen Crespo, el actual delegado, Antonio Mena, y el secretario general de la Delegación, José Antonio Aliaga, según ha citado.

"Por su mesa han pasado políticos de distinto signo y representantes de todas las áreas del sector agrario, pero siempre, en todos los casos, su papel fue el de una guía discreta y eficaz, dotada de un conocimiento profundo del campo y de sus gentes, que ella había aprendido a base de escuchar, observar y trabajar con una entrega admirable", ha alabado.

De este modo, ha ensalzado la "lealtad" y "amistad" de una "gran profesional", pero también "madre y abuela ejemplar", "amiga leal" y "compañera "irrepetible", cuya memoria "permanecerá viva en cada rincón de la Delegación de Agricultura" y "en el corazón de quienes la quisimos y la seguimos queriendo".