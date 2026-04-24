Montero cree que se busca "desviar la atención" del testimonio de Rajoy en Kitchen con vídeos del Comité Federal de 2016

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Almería. - MARIAN LEON/EUROPA PRESS

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha vinculado este viernes la difusión de vídeos del convulso Comité Federal que su partido celebró el 1 de octubre de 2016, y en el que dimitió Pedro Sánchez como secretario general, con un intento de "desviar la atención" respecto a la declaración que este pasado jueves prestó como testigo el expresidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el conocido como 'caso Kitchen'.

En una atención a medios en Almería, la también candidata socialista a la Junta de Andalucía en los comicios del próximo 17 de mayo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre los vídeos que se han difundido desde el diario digital 'The Objective' de aquel Comité Federal.

Aquella reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos se produjo en un contexto en el que una parte del partido abogaba por que el Grupo Socialista se abstuviera en el Congreso de los Diputados para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno después de que se hubieran repetido las elecciones generales entre 2015 y 2016, con victoria en ambos casos del PP, pero lejos de la mayoría absoluta, lo que le impedía renovar en el Gobierno.

El entonces secretario general, Pedro Sánchez, era contrario a esa posible abstención del PSOE que finalmente se acabó produciendo tras su dimisión al frente del partido. Posteriormente, el ahora presidente del Gobierno recuperó el liderazgo de su formación tras vencer en las primarias que en mayo de 2017 le enfrentaron a la entonces líder del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

María Jesús Montero ha comenzado indicando este viernes que tenía "poco que comentar" respecto a unos vídeos de algo que sucedió "hace diez años", y en esa línea ha cuestionado "qué interés tiene que haya un conocimiento de un órgano interno" de su partido político "ahora en los medios de comunicación intentando poner de manifiesto, ¿qué?", se ha preguntado.

"Tengo poco que decir, más allá de que me da la impresión de que esto está sacado con toda la intencionalidad para intentar de alguna manera que se hable menos de las declaraciones que escuchamos el día de ayer en los juzgados", y que "ponen de manifiesto algo que ya sabíamos", que "'M. Rajoy era Mariano Rajoy", ha añadido la líder del PSOE-A aludiendo entonces a esa declaración del expresidente del Gobierno en el juicio del 'caso Kitchen', sobre un presunto operativo parapolicial presuntamente orquestado por el Ministerio del Interior --en la etapa en la que lo dirigía Jorge Fernández Díaz-- contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Al hilo de dicha testifical del expresidente del Gobierno, María Jesús Montero ha criticado que Rajoy diga "no saber nada, no conocer nada, ni más ni menos que de toda una operación del Ministerio del Interior que intentaba, por una parte, fabricar pruebas falsas para aquellos adversarios políticos que estaban en el punto de mira, y, por otra parte, eliminar pruebas", o promover un "espionaje entre compañeros para eliminar materiales y pruebas que pudieran inculpar a alguna gente con los casos de corrupción que hemos conocido posteriormente".

"Blanco y en botella", ha comentado la 'número dos' de la dirección federal del PSOE antes de apostillar que esos vídeos que se han difundido sobre el Comité Federal de su partido de 2016 "responden a un intento", desde su punto de vista "absolutamente vano", de "querer desviar la atención" hacia su partido "en vez de estar pidiendo explicaciones al Partido Popular".

Montero ha concluido así criticando que se le pregunta a ella este viernes por "algo de hace diez años" mientras que, cuando se le "piden explicaciones" al PP sobre "qué opinan de todos los altos cargos que están compareciendo en sede judicial", y "de lo que ha ocurrido, los portavoces del Partido Popular poco menos que dicen que eso no va con ellos porque de eso hace mucho tiempo".