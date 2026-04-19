Montero da su apoyo a las mujeres del sector del manipulado hortofrutícola de Almería que se concentran este domingo

La candidata a la Junta de Andalucía por el PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes del comienzo de la manifestación de las Mareas Blancas. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado "todo su apoyo" a las mujeres del sector del manipulado hortofrutícola que salen este domingo, 19 de abril, a concentrarse en la calle en Almería a "defender sus derechos y dignidad".

A través de un apunte en su cuenta en la red social 'X', la dirigente socialista ha expresado que es un sector que, en campaña, alcanza más de 25.000 personas empleadas, y que tienen que "soportar jornadas semanales de más de 50 horas".

Por ello, Montero ha aseverado que su concentración no es solo una reivindicación laboral, sino un "acto de justicia".

Los sindicatos UGT-FICA Almería y CCOO Industria de Almería han llamado al sector del manipulado y envasado hortofrutícola a concentrarse este domingo, a las 11,00 horas, en el Anfiteatro de la Rambla de la capital para protestar por el "bloqueo" que mantiene paralizado el convenio colectivo provincial desde finales de 2024.

La convocatoria se produce tras año y medio de negociación, con 14 reuniones celebradas hasta la fecha, y ante una propuesta empresarial que ambos sindicatos consideran "regresiva".

La concentración se enmarca en un conflicto que afecta a la comercialización de frutas y hortalizas con destino europeo y que constituye uno de los "pilares de la economía provincial", según han señalado las organizaciones sindicales en un comunicado conjunto.

A la concentración de este domingo está previsto que asistan la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; el secretario general de CCOO Industria, Máximo Arévalo, y la secretaria general de UGT FICA de Almería, Paqui Ramírez.