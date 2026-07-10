Montero (PSOE-A) manda su "pésame" por las víctimas de Los Gallardos y su "gratitud" a servicios de emergencias

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Jesús Montero, ha trasladado todo su "cariño, apoyo y más sentido pésame" a los familiares y allegados de las once víctimas del incendio forestal desatado en Los Gallardos este jueves, que supone "la mayor tragediaen un incendio forestal acaecida en nuestra tierra".

"Estamos totalmente conmocionados", ha apuntado Montero en un apunte en su perfil de la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha expresado además su "reconocimiento y gratitud" a los profesionales del Infoca, de los servicios de emergencia, bomberos, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Del mismo modo, ha hechos llegar unas palabras de aliento, ánimo y reconocimiento a a todas las personas que "continúan trabajando sin descanso" en toda la zona afectada por el fuego con el fin de "proteger vidas y combatir las llamas".

El mensaje se Montero se suma al emitido esta misma madrugada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha manifestado su "enorme tristeza y desolación" ante las "terribles consecuencias" del incendio, por lo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos

"Mis deseos de una pronta recuperación a los heridos y mi solidaridad con todos los vecinos afectados", ha dicho Sánchez, quien ha pedido "mucha precaución" y ha recordado que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas, toda vez que la UME ya ha sido movilizada.