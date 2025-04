Montero reivindica el autogobierno y acento de Andalucía y replica a Ayuso: Aquí "nos ponemos bata de cola si queremos"

VÍCAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reivindicado este viernes el "autogobierno" y el acento de los andaluces, y ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aunque sin citarla, manifestando que las andaluzas "nos ponemos bata de cola si queremos ponernos bata de cola".

En el transcurso de su intervención en la inauguración del Congreso del PSOE de Almería, en Vícar, Montero ha venido así a responder a unas declaraciones de Ayuso este pasado jueves en la Asamblea regional madrileña, en la que la dirigente del PP acusó a la líder socialista andaluza de haberse venido "arriba con la bata de cola" cuando el pasado fin de semana criticó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto al exfutbolista Daniel Alves de un delito de agresión sexual por el que había sido condenado en primera instancia.

María Jesús Montero ha aprovechado su intervención para defender el acento andaluz, y para replicar de forma velada a Ayuso al aseverar que en Andalucía "nos vestimos de faralaes si nos queremos vestir de faralaes, y nos ponemos bata de cola si queremos ponernos bata de cola".

"Ya está bien" de que el PP crea que "en esta tierra somos analfabetos porque tenemos acento", o que "somos gente de peor nivel porque vivimos en el sur", y que "piensan que estamos todo el día vestidos de torero o de gitana, como si fueran extranjeros los que hablan de nosotros", ha criticado a continuación la líder del PSOE-A, que ha lamentado además que "esa superioridad moral que tienen en otras partes de España no cuenta nunca con la crítica" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

Así, ha remarcado que "nunca" ha escuchado al presidente andaluz "alzar la voz para defender mi acento cuando se ha atacado", ni para "defender Andalucía cuando ha sido ninguneada por sus compañeros de gobierno".

MORENO PASA "POR SAN TELMO DE PUNTILLAS" De igual modo, Montero ha acusado a Moreno de pasar "por San Telmo" --sede de la Presidencia de la Junta-- "de puntillas, sin imprimir ninguna política que permita cambiar la vida de la gente", y ha criticado a esos dirigentes que "piensan que la política es la foto, es poner una piedra, es dar premios, estrechar manos".

Frente a ello, ha defendido que "la política es llevar a cabo medidas que permitan que, cuando uno tiene talento, no importe el tamaño de su bolsillo para poder subir más alto", o que garantice el acceso a tratamientos médicos para personas con enfermedades que tienen cura, ha agregado.

"La política es impulsar la igualdad entre hombres y mujeres para que ninguna mujer se quede sin denunciar porque tenga miedo a que su testimonio no sea creíble", ha dicho también la secretaria general del PSOE-A, que ha defendido que la federación socialista andaluza tenía que "renovar" sus órganos y su proyecto "para volver a seducir a la sociedad andaluza" y presentarse ante ella "con propuestas, con medidas que permitan superar los problemas que tenemos hoy y, sobre todo, nos permitan con esperanza conquistar un futuro" en el que se pueda "incrementar la renta" de sus ciudadanos.

En ese punto, Montero ha denunciado que el Gobierno de Moreno "no ha puesto las competencias" de la Junta "al servicio del impulso de esta tierra" y no ha ejercido "la capacidad de autogobierno" andaluz "para sumarla a las políticas que desarrolla el Gobierno de España" que preside Pedro Sánchez.

Se ha comprometido así a "impulsar" el autogobierno andaluz, sus "competencias" y el Estatuto de autonomía "para sumar nuestra potencialidad a la que viene desarrollando el Gobierno de España y reduplicar esos esfuerzos", y ha aseverado que "no nos interesan gobernantes que solamente quieren estar por estar, que no quieren transformar nada porque creen que todo va bien, que no acuerdan ningún tipo de política porque viven instalados en esa soberbia de una mayoría que les impide ver la realidad y que hace que estén ciegos".

En esa línea, ha sostenido además que "todas las medallas que exhibe" Juanma Moreno "pertenecen a las políticas económicas de éxito que imprime el Gobierno de España", y ha defendido que "necesitamos un andalucismo reforzado que permita incorporar esas competencias al trabajo que ya se viene haciendo" por parte del Ejecutivo central "para reducir el paro juvenil", o para "atraer mayor inversión a esta tierra" y "posibilitar vivienda digna".

EN EL PP LE TIENEN "MIEDO" A UN PSOE-A "FUERTE Y GANADOR"

Montero también ha insistido en defender que el PSOE, cuando está "fuerte, es imbatible", y los 'populares' no le tienen "miedo" a ella como líder del partido y candidata a la Junta en las próximas elecciones, sino "a un PSOE ganador, fuerte, decidido, con ganas, que sabe qué quiere y cómo hacerlo".

Asimismo, ha aludido a la manifestación convocada este sábado en Sevilla por sindicatos en defensa de la sanidad pública, en la que ella misma va a participar para expresar "nuestro malestar por el deterioro del sistema público y nuestra esperanza" para "volver a hacer de la sanidad pública uno de los orgullos que tenía esta tierra" cuando el PSOE-A vuelva a la Junta, ha agregado.

En esa línea, ha querido mandar "un mensaje de esperanza a todos los profesionales sanitarios que se esmeran cada día en mantener la calidad de un sistema que no se ocupa de ellos", para que sepan que los socialistas recuperarán "un sistema sanitario que opere a la gente en un tiempo prudente, que investigue para posibilitar que lo que no tiene cura mañana lo tenga, que sea tecnológicamente avanzado", ha enumerado antes de criticar que, "teniendo --la Junta-- más dinero que nunca en la sanidad" andaluza, ésta "está peor que nunca", porque los 'populares' que lidera Moreno "no saben gestionar" y están "alimentando el negocio de las clínicas privadas".

"Es una cuestión de modelo, de prioridad, no de recursos", ha manifestado en esa línea María Jesús Montero, quien también ha denunciado que el Gobierno del PP-A, en educación, "está destruyendo aulas públicas y volviendo a incrementar el número de aulas privadas", así como ha advertido contra las universidades privadas "que no tienen calidad", y en ese punto ha reivindicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "va a hacer posible que cualquier universidad que no cumpla los mínimos criterios de calidad no se pueda acreditar en el sistema de enseñanza superior".

En este contexto, la líder del PSOE-A ha llamado a los socialistas andaluces a "estar fuertes", porque "no tenemos tiempo ni siquiera de reajustar cuestiones que pueden esperar para el futuro", y "necesitamos desde ya, desde mañana, que nos tiremos a la calle, que seamos ilusionantes para todos los ciudadanos, que nos perciban como una alternativa real, que sepan que hemos venido realmente a mejorar Andalucía porque creemos en Andalucía", que "necesita al PSOE", ha añadido.

Montero ha reivindicado así para concluir que "esta tierra necesita articular un proyecto que despierte el ansia de progreso de una parte muy fundamental de nuestra sociedad", y ha aseverado que "no vale el adormecimiento, esa falta de ambición que tiene la Junta de Andalucía, su gobierno, que tiene Moreno Bonilla, donde no hacer nada cree que puede ser su mejor hoja de servicio".

Frente a ello, ha proclamado que los socialistas andaluces van a "hacer cosas", a "transformar las cosas" y "hacer que la mayoría de los ciudadanos pueda progresar", y ha concluido insistiendo en señalar que se va a presentar a las próximas elecciones andaluzas "cuando se convoquen" porque va "a ganar" y "a conseguir el Gobierno" de la Junta, ha prometido.