La nueva recogida de residuos de Almería entrará en servicio el 1 de febrero tras el aval del contrato a Urbaser

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de recogida de residuos urbanos de la ciudad de Almería entrará en servicio el próximo 1 de febrero después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales haya avalado el procedimiento seguido para otorgar a Urbaser el contrato valorado en más de 142,5 millones de euros para un periodo de 11 años.

El Ayuntamiento de Almería firmará en los próximos días el nuevo contrato una vez que desestimados los recursos presentados contra su adjudicación por parte de las mercantiles Prezero y Actúa, según ha avanzado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

En una nota, el Consistorio ha señalado que este hito va a permitir culminar el proceso administrativo y la puesta en marcha del nuevo servicio en los plazos previstos en el acuerdo de adjudicación del contrato, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre.

Urdiales ha mostrado su "satisfacción" por el respaldo que el tribunal ha dado "al trabajo serio, riguroso y bien fundamentado desarrollado por el Ayuntamiento y sus técnicos municipales", destacando que la adjudicación de este contrato queda así "plenamente validada, despejándose cualquier obstáculo" para la implantación de un contrato considerado "estratégico" para la ciudad.

"Estamos ante uno de los pilares fundamentales del proceso de transformación que vive Almería", ha señalado Urdiales, que ha enmarcado este contrato, junto al de limpieza viaria y playas, actualmente también en proceso de licitación, en este contexto.

A partir de la firma del contrato y de forma paulatina, se irán incorporando nuevos vehículos, maquinaria y sistemas de contenerización, tal y como se recoge en el pliego de condiciones de la licitación, "lo que permitirá modernizar el servicio, mejorar su eficiencia y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible", ha subrayado el edil.

El nuevo contrato establece un modelo avanzado de gestión de residuos, alineado con los objetivos de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular. Entre las principales mejoras destacan la renovación total de la flota de vehículos, priorizando el uso de gas natural y eléctricos; o la ampliación y renovación de los contenedores, con pruebas piloto para la reducción de olores en la fracción orgánica.

También contempla la implantación del sistema puerta a puerta para la fracción orgánica de hostelería y grandes productores, con posibilidad de adhesión de pescaderías; el uso de islas emergentes en el casco histórico y Paseo de Almería, que eliminarán la presencia permanente de contenedores; y la digitalización integral del servicio mediante una plataforma con tecnología GIS, que permitirá el control en tiempo real y una gestión más ágil.

Igualmente, el nuevo servicio prevé el fefuerzo de los servicios de recogida de enseres, poda y voluminosos, además de la ampliación del horario del Punto Limpio del Sector 20; la construcción de una gasinera para la nueva flota y de ocho islas soterradas de contenedores, con renovación anual de los buzones deteriorados; y una atención ciudadana ampliada con servicio de incidencias en horario de mañana y tarde y la incorporación de dos educadores ambientales para tareas de concienciación.