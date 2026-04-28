La obra 'Dulces recuerdos' gana el concurso del cartel de la Feria de Almería 2026 con el 38,2% de los votos

Cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Dulces recuerdos', del diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García, se ha convertido en el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2026 en honor a la Virgen del Mar, que se celebrará del 21 al 29 de agosto, tras ganar la votación popular con el 38,2 por ciento de los apoyos.

El cartel ha sido el más votado entre las tres propuestas finalistas seleccionadas por el jurado de entre las 44 obras presentadas al concurso convocado por el Ayuntamiento de Almería, en el que durante diez días los almerienses han podido elegir cuál querían que fuera la imagen representativa de las fiestas patronales de este año.

La segunda posición ha sido para la obra 'Aires de Feria', con el 34,9 por ciento de los votos, mientras que la tercera ha recaído en 'Siente la Feria', con el 26,9 por ciento. En total, han participado 2.266 personas, según ha informado el Consistorio en una nota.

El autor de la obra ganadora, Rubén Lucas García, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de la publicidad y del diseño y también ganó el concurso del cartel anunciador de la Feria de Almería en 2019.

Según ha definido el propio autor, 'Dulces recuerdos' es una obra "que pone en valor a la mujer y al papel que juega no solo en la feria sino también en la sociedad". También representa, según sus palabras, "un homenaje y un agradecimiento a nuestros mayores y a lo mucho que siempre nos han dado, nos dan y nos seguirán dando".

Lucas García ha señalado además que la obra supone "un guiño a todos los años que lleva realizándose la Feria de Almería y que la convierten en un destino imprescindible, una feria única, una feria con solera, con mucho arte y con mucha tradición".