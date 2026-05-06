Adelante Andalucía propone eliminar guardias de 24 horas en sanidad pública

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha informado este miércoles de la propuesta de eliminar guardias de 24 horas en sanidad pública.

Así, la candidatura de Adelante Andalucía ha visitado el Hospital Clínico de Málaga para presentar sus propuestas en materia de sanidad. "No es casualidad que lo hagamos aquí. Llevamos meses leyendo titulares sobre el colapso en las urgencias, la falta de personal y los problemas de infraestructura que sufre este hospital, y hoy venimos a plantear soluciones poniendo el foco en quienes sostienen nuestra sanidad pública: los y las profesionales sanitarias", ha añadido Rodrigo.

Ha incidido en que desde Adelante Andalucía "identificamos dos grandes problemas para todo el personal que trabaja en el SAS: la precariedad y la temporalidad".

Asimismo, Rodrigo ha explicado que defienden "la estabilización de la plantilla". "No puede ser que tengamos sanitarios que encadenan contratos temporales de quince días, un mes o incluso de siete días. Hay que acabar con eso y lo vamos a hacer estabilizando la plantilla y apostando por contratos indefinidos para los sanitarios".

Otro aspecto "importante "para el proyecto andalucista es el descanso de los sanitarios. "Tenemos que garantizar que toda la gente que trabaja en nuestra sanidad pública esté lo suficientemente descansada", ha apuntado Rodrigo.

Por eso, ha continuado, "estamos en contra de las guardias de 24 horas; no vemos sentido a que tengamos a sanitarios trabajando tantísimo tiempo con nuestras vidas en sus manos. Dentro de nuestras medidas contra la precariedad en el SAS está garantizar el descanso de los sanitarios, acabar con las guardias de 24 horas".

Asimismo, se ha referido a los salarios y ha incidido en "garantizar que se equiparen sus salarios a la media del Estado. Ahora mismo están cobrando por debajo de esa media y eso no puede ser", ha apostillado.

Por último, Rodrigo ha presentado el "plan 20.000" de Adelante Andalucía "para garantizar que todos los municipios con más de 20.000 habitantes tengan su propio centro de especialidades. De esta manera evitamos que hospitales como el Hospital Clínico estén colapsados y conseguimos que la gente pueda ver a un especialista más cerca de su casa". "Con todas estas medidas creemos que se puede mejorar enormemente la sanidad pública, y las vamos a poner en práctica", concluido Rodrigo.

