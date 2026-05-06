El PP de Jaén considera "insostenible" el "aislamiento ferroviario" de la provincia

Erik Domínguez y Catalina García (2 y 4i) en la reunión con la portavoz del PP en el Senado y otros miembros de esta Cámara. - PP DE JAÉN

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha considerado este miércoles que el "aislamiento ferroviario" que sufre la provincia es "insostenible", por lo que ha reclamado al Gobierno medidas que acaben con ella.

Así lo han indicado en una nota la candidata número uno al Parlamento de Andalucía, Catalina García, y el presidente provincial y candidato, Erik Domínguez, después de reunirse con la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García.

Acompañados de los senadores jiennenses, han mantenido este encuentro con la intención de cerrar propuestas y medidas para que desde el Senado se dé "altavoz a las justas reclamaciones de la provincia" y que "son despreciadas" por el Gobierno de España.

En este sentido, han lamentado que Jaén apenas tiene conexión ferroviaria con Madrid, los trayectos disponibles tardan más de cuatro horas para una distancia de poco más de 300 kilómetros, a lo que han añadido los problemas de conexión con Córdoba, Sevilla y Cádiz, "trayecto para el que no estará disponible el ferrocarril hasta finales de 2027".

"La situación es insostenible. Los jiennenses no podemos más, pues no es solo la mala conexión, son los retrasos, las averías, las incidencias casi diarias", ha afirmado Domínguez. Al hilo, García ha subrayado que esta situación "afecta a la vida diaria de miles de personas, pues las infraestructuras no solo conectan municipios, conectan personas".

"Los jiennenses no somos menos que el resto aunque Sánchez sí nos trate como ciudadanos de segunda", ha señalado la candidata, quien ha dicho confiar "en que desde el Senado se haga todo lo posible para impedir que Sánchez siga tratando a Jaén como una provincia de segunda".

En este sentido, la portavoz del PP en la Cámara Alta ha avanzando que preguntarán al Gobierno por su "ensañamiento" con el territorio jiennense y exigirán que atienda sus demandas. Además, se abordará la situación del ferrocarril en la Comisión de Investigación: "Sánchez no puede jugar con nuestros impuestos al monopoly para pagar favores políticos y tapar la corrupción", ha declarado García.