Las ONG atienden desde el Puerto de Almería a casi 200 inmigrantes en sus trámites de regularización y dan 900 citas más

Inicio de la atención a inmigrantes en sus trámites para la regularización en el Puerto del Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entidades sociales que desde este lunes trabajan en el Puerto de Almería para facilitar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes han atendido a casi 200 inmigrantes que, con cita telefónica previa, ha acudido a la nave de segundas ventas habilitada en la zona pesquera, toda vez que ya han dado además otras 900 citas para esta semana con el fin de ordenar el proceso y dar una atención digna a los usuarios.

El director de Almería Acoge y presidente de Cepaim Almería, Juan Miralles, ha valorado en declaraciones a Europa Press el arranque de este nuevo dispositivo que, aunque un "poco tenso" por momentos en los que se ha precisado apoyo policial para ordenar las colas, ha funcionado correctamente mediante llamamientos individualizados entre quienes habían sido citados durante la pasada semana.

"Han faltado unos diez números de los 200 que habíamos dado", ha detallado Miralles, quien ha apuntado que se han podido emitir unos 190 certificados de vulnerabilidad "sin problemas" a los que se unen los cerca de 500 que se tramitaron la pasada semana por ambas organizaciones con apoyo de otras entidades.

En este sentido, ha valorado la colaboración de los voluntarios de otras asociaciones, como Cáritas, Almería Tierra Abierta o grupos vinculados a la iglesia, quienes han participado en el proceso que mantendrá su atención presencial en horario de mañana, dado que las tardes están destinadas la labor administrativa.

Miralles ha insistido en la necesidad de obtener una cita previa para obtener atención presencial ya que aún han acudido usuarios sin este requisito, que no han sido atendidos. En total son tres personas las que se dedican a gestionar estas citas con agenda abierta en plazo semanal.

"La cita telefónica no es la panacea porque siempre hay gente que le cuesta trabajo", ha reconocido el director de Almería Acoge, quien apunta el "desgaste" y el "tiempo muy importante" que supone para la asociación aplicar este método que, por otra parte, permite garantizar la atención al usuario, ya que la pasada semana se vieron obligados a cerrar sus puertas ante la "avalancha" de demandantes.

De cara a la mejora de los procesos, Miralles ha considerado que "lo ideal sería que los ayuntamientos fueran todo lo ágiles que puedan" para tramitar también este tipo de certificados de vulnerabilidad y resto de documentación para que todos los interesados puedan acogerse al proceso, ya que desde las entidades no pueden "asumirlo solos".

El responsable de las entidades, quien también ha interesado ante la Subdelegación de Gobierno una presencia policial permanente para restar "tensiones" durante las esperas, ha explicado que han recibido a inmigrantes llegados de "toda la provincia", por lo que considera preciso una mayor implicación en municipios así como por parte de otras entidades.

"Hay pocas organizaciones haciéndolo --el certificado--, solo en Níjar hay algunas más, pero seguimos siendo muy pocas. Quizás las organizaciones más grandes deberían de moverse de una forma un poco más ágil", ha estimado ante los esfuerzos que asumen Almería Acoge y Cepaim.