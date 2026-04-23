La operación contra el narcotráfico en Macael (Almería) culmina con 21 detenidos y 92 kilos de cocaína incautada

Cocaína incautada. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación policial desarrollada junto con Vigilancia Aduanera en varias fases desde el pasado mes de febrero principalmente en Macael (Almería) contra una de las principales redes de narcotráfico del norte de Almería ha culminado con 21 detenidos y 92,5 kilos de cocaína incautados.

Según ha indicado la Subdelegación de Gobierno en una nota conjunta, los 26 registros en domicilios, naves industriales y locales que se han practicado en las últimas semanas han permitido intervenir además 14,4 kilos de hachís y 29,6 kilos de marihuana, además de 636.654 euros en efectivo, 12 vehículos, armas de fuego, munición, relojes de alta gama, básculas de precisión, un detector de radiofrecuencia y una máquina contadora de billetes.

Asimismo, se ha acordado el embargo preventivo de 57 cuentas bancarias, 27 vehículos y 13 inmuebles con el objetivo de asegurar las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena en coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de Almería.

La operación participada por Policía Nacional y Guardia Civil ha puesto fin a la actividad de un entramado "perfectamente estructurado" y "con capacidad para abastecer a distribuidores de menor escala y puntos de venta en distintos municipios del Valle del Almanzora, Almería capital y otras zonas del levante almeriense".

Las pesquisas permitieron constatar la existencia de una organización criminal "estable, jerarquizada y altamente especializada", dedicada principalmente al tráfico de cocaína, sin perjuicio de una actividad paralela relacionada con el cannabis.

La investigación presentó "importantes dificultades operativas" debido al reducido entorno geográfico en el que se movían los investigados, sus "constantes medidas de seguridad" y maniobras de "contravigilancia" con el uso "continuado" de vehículos y colaboradores distintos.

El primer hito relevante se produjo tras la interceptación de un vehículo en la autovía del Mediterráneo, a la altura de Huércal-Overa, en el que se intervinieron 16 kilogramos de cannabis envasados al vacío, lo que permitió consolidar la línea de investigación.

El avance decisivo llegó con la localización de un inmueble aislado utilizado como laboratorio para el tratamiento y manipulación de cocaína. En su interior se intervinieron 25 kilogramos de esta sustancia, nueve kilogramos de sustancias de corte y tres prensas hidráulicas, procediéndose a la detención de varios integrantes clave de la organización.

A partir de ese momento se desplegó una explotación operativa a gran escala para evitar la ocultación o destrucción de pruebas. En una primera fase se llevaron a cabo múltiples entradas y registros en distintos puntos del Valle del Almanzora, con nuevas incautaciones de droga, armas, dinero y la detención de más implicados.

Posteriormente, la operación continuó con una segunda fase dirigida contra proveedores y puntos de venta vinculados a la organización, extendiéndose las actuaciones a diversos municipios de la provincia de Almería y a la provincia de Alicante. Durante esta fase se desmantelaron plantaciones 'indoor', puntos de distribución y se localizaron dobles fondos en vehículos utilizados para el transporte de droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Purchena como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Esta actuación se enmarca en la quinta fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido a nivel provincial y territorial para intensificar la presión sobre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales y las estructuras asociadas.