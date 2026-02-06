El Paseo Marítimo y la Rambla de Almería cuentan ya con nuevos desfibriladores para "cardioasegurar" espacios públicos

Un desfibrilador externo automático (DEA). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rambla Federico García Lorca de Almería y el Paseo Marítimo de la capital cuentan desde ya con un total de cuatro tótems con desfibriladores externos automáticos (DEA) similares al que se ha instalado en la Plaza Marín, junto a la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el objetivo de crear zonas "cardioaseguradas".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado esta iniciativa a través de un plan destinado a convertir la ciudad "en un espacio más seguro, accesible y preparado" para responder ante paradas cardiorrespiratorias", lo que ha enmarcado en el objetivo de hacer Almería una capital "activa, saludable y sostenible".

Como fase inicial de este plan se encuentran estos cinco tótems con DEA en espacios públicos estratégicamente seleccionados de la ciudad. "Estos tótems están diseñados para ser accesibles las 24 horas, con señalización clara y sistemas de uso asistido que permiten su utilización incluso por personal no sanitario en caso de emergencia", ha dicho la alcaldesa.

Desde el Área de Ciudad Activa, se está trabajando en un programa de patrocinios con empresas y entidades locales para financiar la expansión de estos dispositivos.

"Gracias a este modelo colaborativo, ampliaremos progresivamente la red de columnas de desfibrilación por toda la ciudad, lo que no solo mejora la salud pública, sino que también posiciona a Almería como un referente de ciudad cardioprotegida en Andalucía y en España", ha remarcado la regidora.

El delegado territorial de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, ha agradecido al Ayuntamiento su "implicación" ante este plan con el que se puede facilitar una "actuación inmediata" con la que "salvar vidas y reducir secuelas".

La instalación de tótems con desfibriladores geolocalizados en la vía pública, junto con la formación que impartirá el 061 a diferentes colectivos: desde participantes en deporte federado y asociaciones de la tercera edad, hasta personal de atención al público y estudiantes, con talleres de reanimación cardiopulmonar y uso de DEA.