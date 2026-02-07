Piden 30 años de cárcel al acusado de matar a un hombre a patadas junto a un menor para robarle en Níjar (Almería)

Fotograma de las cámaras de seguridad que recoge la agresión a la víctima en Campohermoso, en Níjar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio con jurado contra R.E.H., para el que la Fiscalía reclama 30 años de prisión, por su participación junto con un menor, que ya fue condenado en firme al reconocer los hechos, en el robo a un hombre que se encontraba ebrio y drogado en una calle de Campohermoso, en Níjar (Almería), tras matarlo de dos patadas en la cabeza que acabaron con su vida, lo que quedó registrado en imágenes por una cámara de seguridad.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía atribuye al investigado un delito de asesinato por el que solicita 25 años de prisión y otro más de robo con violencia, por el que pide para él cinco años más de cárcel. De otro lado, reclama el pago de una indemnización de 88.905 euros.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 0,17 horas del 26 de noviembre de 2024, cuando el acusado y el menor se encontraban en la calle y se acercaron a la víctima, de 28 años, que se encontraba sentada en el suelo y con la espalda apoyada en un árbol en evidente estado de embriaguez. También había consumido cocaína.

La Fiscalía explica que el acusado y el menor, habrían aprovechado el "mal estado" en el que se encontraba la víctima para trazar un plan con el que arrebatarle los objetos que pudiera llevar consigo y que pudieran ser de su interés.

Así, el acusado se habría colocado a una "distancia prudencial" cerca de una entidad bancaria para realizar "labores de vigilancia" mientras que el menor, con la capucha de la sudadera puesta, se acercaba a la víctima y llamaba su atención para que levantara la cabeza, dado que tenía la mirada en el suelo.

Fue entonces cuando, al subir la barbilla, "le propinó una tremenda patada" en la cabeza que hizo que el hombre se desplomara "inmediatamente". La investigación policial pudo apreciar este extremo, que quedó recogido por una cámara de seguridad de la zona cuyas imágenes facilitaron la identificación y detención de los sospechosos.

CUATRO AÑOS DE RÉGIMEN CERRADO

La sentencia dictada por el Juzgado de Menores número 1 de Almería, que impuso al menor cuatro años de régimen cerrado y otros cuatro de libertad vigilada, dio por probado que el menor propinó a la víctima esa patada "sin mediar palabra" y "con total desprecio a la vida" de esta, al tiempo que ve demostrada la "actitud vigilante" en la que quedó el otro acusado.

La víctima quedó en el suelo "semiinconsciente", momento que el menor aprovechó para arrebatarle los efectos que tenía, entre ellos, una riñonera, una bolsa, documentación y teléfono móvil de color azul, según apunta el fallo recogido por Europa Press.

De cara al juicio con jurado, la Fiscalía destaca que el mayor también registró a la víctima y, "lejos de auxiliarle", también le dio "otra fuerte patada de tacón" en la cabeza antes de irse para repartirse los objetos robados con su compinche en un lugar seguro.

Ambos individuos se marcharon para volver unos 20 minutos después, comprobando que el afectado aún respiraba pero sin dar aviso al servicio del 061 ni a ningún servicio sanitario, según el fallo judicial. Por su parte, la Fiscalía apunta que esta vuelta al sitio del crimen fue para comprobar que "no habían dejado en el lugar" que les "pudiera comprometer".

UNA VIOLENCIA "EXTREMA" E "INNECESARIA"

La acusación expone así que ambos varones actuaron "asumiendo y aceptando el uso de violencia extrema, innecesaria e injustificada para el acto de rapiña" así como "cualquier resultado que se pudiera derivar del uso de la misma" de manera "consciente" y "deliberada".

Por su parte, fue un vecino el que alertó a la Policía Local de Níjar al ver el mal estado en el que se encontraba el afectado, que fue atendido después por una unidad médica, aunque el hombre entró en parada cardiorrespiratoria y falleció a causa de las graves heridas que presentaba.

En el informe de la autopsia se concluye que el perjudicado falleció como consecuencia del daño cerebral causado por "ambas patadas" --tanto la del menor como la posterior del acusado--, que le provocaron una hemorragia encefálica aguda con traumatismo craneoencefálico y facial.

El juicio arranca este lunes con la constitución del jurado, la lectura de escritos y la declaración del acusado, que la magistrada-presidenta Társila Martínez ha dispuesto se realice en primer lugar en su auto de hechos justiciables, consultado por Europa Press.

A lo largo de las seis sesiones previstas se espera que el menor preste testimonio de lo ocurrido así como los agentes de Policía Local y Guardia Civil que asistieron e investigaron los hechos.