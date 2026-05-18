El Pleno de Almería aprueba actualizar la tarifa del agua para garantizar el suministro "en el presente y en el futuro"

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ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente la actualización de la tarifa del agua y alcantarillado conforme al IPC, con el voto a favor de los miembros del equipo de gobierno (PP), que ostenta la mayoría absoluta con 15 ediles, en una medida que "no es un capricho" y que busca garantizar el suministro "en el presente y en el futuro".

Así lo ha expuesto este lunes el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, durante su intervención en la sesión plenaria, en la que la propuesta ha salido adelante pese a los ocho votos en contra de PSOE y Podemos-IU-Los Verdes y las cuatro abstenciones de Vox.

Segura ha sostenido que Almería cuenta con una desaladora municipal que permite asegurar el abastecimiento a los más de 200.000 vecinos de la capital en un contexto en el que, según ha señalado, otros municipios han afrontado restricciones de suministro.

"Almería es la única ciudad de España que garantiza a todos sus ciudadanos agua en el presente y en el futuro", ha afirmado el edil, antes de remarcar que el Ayuntamiento ha hecho "inversiones" y "mejoras" para mantener un recurso que ha calificado como recurso "esencial".

La concejala socialista Fátima Herrera ha rechazado la modificación al considerar que supone una nueva carga para las familias almerienses después del incremento aplicado con anterioridad en la tarifa del agua.

"No vamos a apoyar que se vuelva a meter la mano una vez más en el bolsillo de la familia almeriense", ha afirmado Herrera, quien ha apuntado que el agua ya se ha encarecido un 35 por ciento y que la nueva actualización supondrá otro cinco por ciento.

La edil socialista ha señalado que la subida acumulada alcanzaría, según sus cálculos, el "40 por ciento en menos de dos años", y ha aludido además a la subida de las tasas de cementerios. "No puede uno ya ni morirse en Almería", ha añadido.

Herrera también ha valorado que Almería cuente con una desaladora "cien por cien municipal", pero ha reprochado al PP que no haya hecho inversiones en esta infraestructura durante sus años de gobierno, lo que, según ha dicho, ha encarecido el agua desalada.

La concejala ha criticado además que en la tarifa se incluyan costes como el bono social o el tratamiento de lodos, y ha señalado que Aqualia "lleva sin pagar el canon desde el año 2018", pese a que, según ha indicado, la concesionaria ingresa 32 millones de euros al año por el servicio de agua y alcantarillado en la ciudad.

Segura ha cerrado el debate con críticas a la oposición, a la que ha acusado de hacer "demagogia" y "populismo" en torno a la gestión del agua. "El agua no se gestiona con pancartas o eslóganes, se gestiona con inversiones, con mantenimiento y con responsabilidad", ha defendido.