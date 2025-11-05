El Pleno de Almería rechaza la moción del PSOE para adquirir el suelo del antiguo campo de fútbol 'Matías Pérez'

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la adquisición del suelo del antiguo campo de fútbol 'Matías Pérez' de La Cañada ha sido rechazada en el Pleno del Ayuntamiento de Almería este miércoles, con 15 votos en contra del equipo de gobierno (PP), que ostenta mayoría absoluta, y once a favor de todos los grupos de la oposición, integrada por PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes.
La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha acusado al PSOE de "falta de rigor y viabilidad de la propuesta" y ha subrayado que el equipo de gobierno "cumple compromisos y trabaja con resultados reales".
Cabrera ha sostenido que la propuesta socialista carece de "memoria económica, informes técnicos y una mínima reflexión sobre su viabilidad" y ha recordado que el Ayuntamiento "lleva años trabajando con seriedad, planificación y resultados" para integrar este espacio dentro del barrio.
Según ha indicado, el compromiso adquirido con la Federación Andaluza de Fútbol "en octubre de 2022" se ha cumplido y la actuación ha permitido avanzar "en la recuperación de un espacio que llevaba más de una década en desuso, deteriorado y abandonado". En este sentido, ha explicado que en 2024 "se demolieron las antiguas instalaciones, eliminando un punto negro del barrio".
La responsable de Urbanismo ha defendido que el objetivo municipal es "integrar ese suelo en el barrio, generar nuevos viales, zonas verdes, equipamientos y oportunidades de vivienda", con la meta de "coser La Cañada, mejorar su accesibilidad y su entorno urbano".
Asimismo, ha reprochado al PSOE la propuesta de permuta planteada al asegurar que "no se puede adquirir ni permutar un terreno de dominio público sin una desafectación previa" y que la moción proponía "cambiar un suelo ya acondicionado como recinto ferial por otro para volver a hacer en él un recinto ferial", algo que ha considerado una "incongruencia".
En materia deportiva, Cabrera ha señalado que La Cañada cuenta con un campo de fútbol once y otro de fútbol siete, "suficientes para la demanda actual", y ha trasladado su felicitación al concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Casimiro, "por su trabajo serio y equilibrado al planificar las necesidades deportivas de toda la ciudad".
La edil 'popular' ha asegurado el equipo de gobierno "seguirá trabajando con rigor, seguridad jurídica y sentido común" y que "mientras otros redactan mociones de escaparate, nosotros seguimos cumpliendo con hechos, no con titulares".
EL RESTO DE MOCIONES SE SALDA CON MAYORÍAS CLARAS
Además de la moción sobre el antiguo campo de fútbol de La Cañada, la sesión plenaria ha debatido este miércoles otras cuatro mociones más. El Pleno ha aprobado con 15 votos a favor y once en contra la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno central a generar políticas migratorias que generen integración.
También ha salido adelante la moción del PP para instar al Gobierno central a llevar a cabo políticas en apoyo de los trabajadores autónomos, que ha sumado 15 votos a favor del PP, siete en contra del PSOE y cuatro abstenciones de Vox.
Por su parte, la moción del Grupo Municipal Podemos-IU-Los Verdes para la puesta en marcha de un servicio de óptica municipal ha sido rechazada con siete votos a favor y 19 en contra.
EL PSOE ABANDONA EL PLENO TRAS LA "NEGATIVA DEL PP" A DEBATIR LA MOCIÓN SOBRE PALESTINA
El Grupo Municipal Socialista ha abandonado el Pleno después de que el equipo de gobierno "se negara" a someter a votación su moción conjunta con Podemos-IU-Verdes para "promover la acción municipal frente al genocidio de Gaza perpetrado por el Estado Sionista de Israel y en apoyo al pueblo palestino".
Tras la intervención de la portavoz, Fátima Herrera, el grupo ha salido del salón de plenos y ha dejado banderas palestinas en su bancada. La Policía Local ha desalojado a la Plataforma en solidaridad con el pueblo palestino y ha retirado las banderas colocadas por los concejales socialistas.
Herrera ha criticado la "falta de altura moral" del equipo de gobierno al "impedir el debate" y ha defendido que el Ayuntamiento debía "alzarse para decir que Almería está con la paz, con la justicia y con los derechos humanos". Asimismo, ha condenado los ataques de Hamás del siete de octubre y la "respuesta militar que está provocando un sufrimiento masivo e inaceptable entre la población civil".
Según ha expuesto, el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de España es un "acto de justicia y de coherencia" orientado a una solución de dos Estados: "un Israel seguro y reconocido, y un Estado palestino libre, viable y soberano, con Jerusalén Este como su capital".
La concejal socialista ha reclamado al Gobierno local votar "no por ideología, sino por humanidad" y ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que "reconocer a Palestina no es solo un acto político; es un acto de justicia, de coherencia y de esperanza porque la paz no se construye con bombas, sino con derechos".