La Policía Local de Almería contará con una unida de caballería para asistir en eventos de "gran afluencia"

Archivo - Policía Nacional a caballo en la feria de Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería va a poner en marcha una "prueba piloto" para dotar a la Policía Local de la capital de una unidad de caballería formada por cuatro agentes-jinete que asistirán en los eventos de "gran afluencia" como la feria, la Romería de Torregarcía o la Semana Santa.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha informado de la adjudicación de un contrato a la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre - Asociación Ecuestre Almeriense a Caballo por un importe de 8.579,32 euros para la formación de cuatro agentes a partir de varias sesiones.

Según ha detallado Sánchez, el contrato incluye los servicios de trabajo de caballos en actuaciones policiales y el servicio de transporte al lugar de las actuaciones además del equipamiento de los jinetes. Conforme a las previsiones, los cuatro caballos que operarán por turnos de seis horas por parejas.

Se trata así de "una unidad policial que sumamos a la unidad canina que se puso en marcha el año pasado, encabezada por ARIA", ha indicado la portavoz.

Por su parte, la concejal de Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha valorado esta "herramienta más" que permitirá apoyar el trabajo de la Policía Local en eventos específicos.

"Tenemos grandes jinetes también dentro de la Policía Local que pueden desarrollar un trabajo extraordinario y sobre todo en momentos puntuales", ha dicho tras valorar las experiencias positivas que se han desarrollado junto con la Policía Nacional. "Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto que espero que le guste a la ciudadanía", ha añadido.