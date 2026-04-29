Amplio dispositivo policial en Almería con registros en Los Almendros, Pescadería y Pechina

Archivo - La Policía Nacional durante una actuación en Los Almendros, en Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado durante la mañana de este miércoles un amplio dispositivo con varios registros en los barrios de Los Almendros y Pescadería, en Almería capital, así como en el municipio de Pechina, dentro de una actuación que permanece abierta y sobre la que aún no han trascendido datos oficiales sobre posibles detenidos o incautaciones.

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que el operativo está a cargo de la Brigada de Policía Judicial, con la participación de, al menos, dos grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

Por ahora, la Policía Nacional no ha confirmado oficialmente si la operación está relacionada con cultivos de marihuana o tráfico de estupefacientes, al tratarse de una actuación todavía en curso.

El dispositivo habría coincidido con la presencia de personal de Endesa en alguna de las zonas de actuación, si bien la compañía no ha confirmado hasta el momento si ha intervenido en el operativo para revisar posibles enganches ilegales a la red eléctrica, si se han producido cortes de suministro o si el servicio se ha visto afectado. Tampoco ha trascendido por ahora el número de viviendas registradas ni, en su caso, las afectadas por posibles cortes.