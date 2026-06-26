La Policía Nacional se implantará en Roquetas de Mar (Almería) en dos fases con una dotación inicial de 210 agentes

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, y el directo general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, firman el protocolo para implantar la Policía Nacional en el municipio. - POLICÍA NACIONAL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional se implantará en Roquetas de Mar (Almería) mediante una llegada escalonada en dos fases, la primera de las cuales permitirá contar al municipio con una dotación de 210 agentes para los que se habilitarán 642 metros cuadrados de locales cedidos por el Ayuntamiento en las inmediaciones de la Plaza de Toros a través de una inversión de 750.000 euros que, mediante vía de urgencia, se prevé puedan estar operativos en un plazo de cinco meses.

Así lo ha manifestado el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante su comparecencia para la firma del protocolo general para la implantación de la Policía Nacional en la localidad junto con el alcalde del municipio, Gabriel Amat.

La comisaría arrancará con una plantilla inicial que crecerá conforme evolucionen las necesidades de seguridad. Para la primera fase, los locales de la Avenida de la Aduana acogerán unidades de seguridad ciudadana con vehículos Zeta, Policía Judicial y una unidad UFAM orientada a la atención de familias, menores y víctimas de violencia de género y sexual.

Además, los ciudadanos dispondrán de una oficina de denuncias con servicio permanente las 24 horas y de un grupo especializado en extranjería y documentación, encargado de expedir entre 18.000 y 20.000 documentos anuales entre DNI, pasaportes y tarjetas de extranjería.

El objetivo es asentar la llegada de la Policía Nacional hasta desarrollar la segunda fase en la que se construirá un nuevo edificio municipal, que también acogerá las dependencias de la Policía Local, en el número 432 de la carretera de Alicún.

Aunque la idea es favorecer el trabajo común, cada uno de los cuerpos contará con acceso diferenciados para garantizar la autonomía operativa. Este proyecto, según Pardo Piqueras, cuenta con una inversión garantizada de más de 5,2 millones de euros por parte del Ministerio del Interior.

El alcalde de Roquetas de Mar ha valorado la creación de las nuevas dependencias policiales y ha ofrecido la ejecución de obras. "No nos gusta que las obras se duerman. Nos gustan que las obras salgan lo antes posible, porque si una obra tarda más de la cuenta, mal negocio", ha opinado.

La nueva comisaría se enmarca en un proceso de expansión en el que la Policía Nacional "ha alcanzado la mayor plantilla de su historia", superando los 76.000 agentes a nivel nacional tras sumar unos 11.000 efectivos en los últimos ocho años. En la provincia de Almería, la plantilla ronda actualmente los 800 policías.

NUEVOS CONVENIOS

Según ha explicado la Comisaría en una nota, una vez aprobado el protocolo suscrito durante un acto en la Casa Anita de Roquetas, se suscribirán por ambas partes un convenio patrimonial que regulará la alteración de la titularidad de una parte del nuevo edificio de dominio público municipal a favor de la Dirección General de la Policía.

Asimismo, se establecerá un convenio de colaboración que instrumentará la encomienda de gestión para la adaptación del edifico a los fines previstos, y un acuerdo de cesión temporal de un local para la implantación inicial de la comisaría.

"El proyecto que hoy emprendemos refleja el compromiso que compartimos en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional con esta tierra: es el compromiso de acercar los servicios públicos a los ciudadanos para contribuir a su bienestar y al progreso de todos", ha afirmado el director general de la Policía.

REDUCCIÓN DE LA CRIMINALIDAD

Pardo Piqueras ha dado a conocer durante este evento que en la provincia de Almería los delitos graves y menos graves han disminuido un 6,8 por ciento en lo que va de año en comparación con 2025, mientras que los delitos leves han caído un 17,78 por ciento. En total, según sus cifras, las infracciones penales en la provincia registran este año una reducción del 11,74 por ciento respecto a 2025.

"Nuestro objetivo es claro: defender la paz y la libertad, contribuir al progreso, facilitar la vida de la gente. Aspiramos a ser una policía de proximidad, una institución que está presente en los momentos más difíciles, pero, sobre todo, en el día a día, acompañando al ciudadano", ha defendido el director general de la Policía.

En estos momentos, en la provincia de Almería están destinados 812 policías, distribuidos entre la capital, El Ejido, Roquetas de Mar y la Unidad de Documentación de Huércal-Overa. En el conjunto de la provincia, el aumento es de 155 policías más desde 2018, lo que representa un 23,59 por ciento de incremento en ocho años.

Amat ha subrayado la importancia de la llegada de la Policía Nacional a Roquetas, donde los más de 115.000 vecinos de la localidad costera "demandan y merecen más seguridad en sus calles y en sus barrios". "La firma de este convenio con la Dirección General de la Policía supone un paso muy importante para seguir mejorando la protección y la tranquilidad de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

El alcalde ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España estudie una demarcación compartida entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Las necesidades específicas de nuestro territorio hacen imprescindible mantener y reforzar la presencia de la Guardia Civil para atender las zonas rurales y agrícolas, al mismo tiempo que avanzamos en la implantación de la Policía Nacional", ha dicho.