Ponen en busca al acusado de apuñalar a su pareja, a quien pidió dinero para drogas, tras no acudir al juicio en Almería

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado emitir una orden de búsqueda contra el hombre acusado de haber intentado matar de una puñalada a su pareja sentimental en plena calle después de que esta se negara a darle dinero para la adquisición de hachís al no haberse presentado al juicio que tenía previsto este martes por los mencionados hechos.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el tribunal ha adoptado esta decisión al tiempo que ha suspendido la vista por la incomparecencia del acusado, quien fue puesto en libertad el pasado 26 de septiembre de 2024 con una orden de alejamiento de la víctima, una pulsera telemática de localización y la prohibición de salir de Las Palmas de Gran Canaria.

El acusado se enfrenta a 12 años y 29 días de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito continuado de coacciones, ambos con la agravante de parentesco, según recoge el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de mayo de 2021 cuando la pareja viajaba en taxi desde Baza (Granada) hasta Almería, de modo que en el transcurso de la ruta el hombre habría comenzado a pedir a la mujer que le diera diez euros bajo supuestas amenazas de muerte y con una "actitud intimidatoria".

La mujer, quien se opuso a darle el dinero y viajó "atemorizada" todo el trayecto, llegó sobre las 18,00 horas a Almería con el acusado, quien habría mantenido la misma actitud. Así, una vez llegaron a la Plaza de Barcelona, le volvió a pedir que le diera diez euros "para comprar hachís".

Ante la última negativa de su pareja, el acusado se habría dirigido a ella mientras le decía que la iba "a matar" al tiempo que habría sacado un cuchillo que llevaba en la espalda y se lo habría clavado en la zona del abdomen y en el glúteo.

La víctima sufrió una herida en la pared abdominal de dos o tres centímetros de profundidad en una zona de "riesgo vital", por lo que necesitó asistencia médica. Según la Fiscalía, el acusado no consiguió su objetivo porque la mujer "fue trasladada rápidamente al hospital y atendida de las heridas que sufrió", de las que le han quedado sendas cicatrices. El acusado estuvo privado de libertad entre el 8 de junio de 2021 y el 26 de septiembre de 2024.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también pide el pago a la víctima de 3.050 euros por distintas indemnizaciones además de 22 años de alejamiento e incomunicación con la víctima. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.