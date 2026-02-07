El PP de Almería analiza con la Asociación de Promotores de la provincia la nueva Ley de Gestión Ambiental de Andalucía

El parlamentario andaluz del PP de Almería, Manuel Guzmán, el vicesecretario general de Medio Ambiente, Sergio Arjona, y el coordinador de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, en una reunión con la Asociación de Promotores de Almería - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP de Almería, Manuel Guzmán, el vicesecretario general de Medio Ambiente, Sergio Arjona, y el coordinador de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel de la Torre, han mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Promotores de Almería para dar a conocer los detalles de la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que sustituye a la anterior GICA y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Parlamento de Andalucía.

Según ha recogido el PP en una nota, Sergio Arjona ha subrayado que se trata de una ley "muy demandada y esperada por la sociedad andaluza", que llega para "garantizar un elevado nivel de protección de las personas y del medio ambiente".

El vicesecretario del PP ha explicado que el objetivo es "hacer compatible" la mejora de la calidad ambiental con el desarrollo económico y social de esta tierra, dotando a Andalucía de instrumentos "más adecuados para afrontar los nuevos retos climáticos y ambientales".

Por su parte, Manuel Guzmán, ponente del grupo parlamentario del PP en la tramitación de la ley, ha subrayado "la voluntad de diálogo" del Partido Popular durante todo el proceso de elaboración y tramitación de la ley, y ha destacado que el Gobierno andaluz ya contó durante la redacción del proyecto con la participación de la sociedad y "continúa haciéndolo para enriquecer el texto ahora en su fase parlamentaria".

Además, Guzmán ha puesto en valor las aportaciones realizadas por la Asociación de Promotores de Almería, que han permitido al PP de la provincia incorporar diversas enmiendas que serán debatidas en las próximas semanas en el Parlamento andaluz, con el objetivo de adaptar la norma a las necesidades reales del sector.

Por último, el parlamentario andaluz ha destacado que la nueva Ley de Gestión Ambiental "favorece un desarrollo sostenible que da respuesta al crecimiento de la provincia, facilitando la actividad de industrias, empresas y viviendas generadoras de empleo, especialmente en la Andalucía rural, contribuyendo así a mantener vivos los espacios naturales".