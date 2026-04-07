El PP de Almería critica la "pasividad" del Gobierno tras el "aumento de agresiones" contra funcionarios en El Acebuche

La diputada nacional del PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa, en una intervención en el Congreso de los Diputados. - PP

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa ha criticado la "pasividad del Gobierno de España" tras la agresión ocurrida recientemente en la prisión de El Acebuche, en Almería, donde un funcionario de prisiones ha resultado herido tras recibir varios puñetazos por parte de un interno durante la apertura de celdas.

En una nota, Torregrosa ha acusado al Ejecutivo central de "mirar hacia otro lado" pese a las "reiteradas denuncias" realizadas por los sindicatos de prisiones de El Acebuche y por el PP de Almería.

Además, ha recordado que hace apenas dos semanas exigió en la Comisión de Interior del Congreso medidas urgentes para proteger a los trabajadores de los centros penitenciarios, y ha alertado del incremento de las agresiones, "que han aumentado un 126 por ciento desde 2018".

La diputada 'popular' ha afeado ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la situación de la prisión de El Acebuche, que considera "masificada y sin personal suficiente" para atender a la población reclusa.

En este sentido, ha explicado que el número de internos ha pasado de 845 en 2024 a 955 en 2026, "lo que ha contribuido al aumento de agresiones a los trabajadores públicos, que se han incrementado más de un 37 por ciento en este periodo". También ha señalado que solo en 2025 se han incrementado en cien presos más para una prisión que ya al inicio de ese año se encontraba "masificada".

Sánchez Torregrosa ha trasladado al secretario general de Instituciones Penitenciarias su preocupación por la situación que viven los funcionarios de prisiones y el resto de trabajadores penitenciarios, "muchos de los cuales han sufrido agresiones en su puesto de trabajo".

Asimismo, ha vinculado este aumento de la violencia a la política penitenciaria del Gobierno y ha afirmado que está "más preocupado por los delincuentes que por los trabajadores", al tiempo que ha reprochado el abandono que, a su juicio, sufren los profesionales del sector por la "falta de medios por parte del Ministerio del Interior".

La diputada nacional del PP ha añadido que otro ejemplo de la "indigna política penitenciaria del Gobierno socialista es cómo está poniendo en la calle en régimen abierto a terroristas como Txeroki o a la exjefa de ETA Anboto", que "en estos días ya está disfrutando de la semilibertad por el beneficio penitenciario" que, según ha afirmado, "ha pactado el Gobierno socialista con Bildu pese a estar condenada a más de 700 años de cárcel".

Del mismo modo, ha criticado que el Gobierno "siga bloqueando con su mayoría de izquierdas" en la Mesa del Congreso las dos proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular que reconocerían a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que ha considerado "imprescindible" para el "cien por ciento" de estos empleados públicos y que, según ha defendido, "resulta de vital importancia para protegerlos ante estas agresiones".