El PP de Almería exige al Gobierno que "deje de mentir" con el AVE ante informes que no prevén su llegada antes de 2029

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios. - PP

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "deje de mentir a los almerienses" sobre los plazos de llegada del AVE a la provincia, tras conocerse el análisis realizado por la plataforma Objetivo AVE Almería, cuyos informes apuntan a que la alta velocidad podría no llegar antes de 2029.

En una nota, Fernández-Pacheco ha mostrado su "preocupación" por estos datos y ha señalado que existe una "gran inquietud" entre empresarios y colectivos sociales por la situación del tramo Lorca-Pulpí, "considerado actualmente el principal obstáculo para cumplir con el calendario comprometido por el Gobierno".

"El AVE no puede seguir siendo una promesa eterna para los almerienses. Llevamos demasiados años escuchando anuncios, titulares y fechas que luego nunca se cumplen. Lo que merece esta provincia es un ministro que diga la verdad y un Gobierno que trate a Almería con respeto", ha afirmado.

El presidente provincial del PP ha reclamado "verdad, transparencia y compromiso real" con una infraestructura que ha considerado clave para la provincia, y ha insistido en que la conexión ferroviaria de alta velocidad "es fundamental para el futuro económico y social de la provincia", especialmente para sectores como el turismo, la agricultura o la logística.

En esta línea, ha subrayado que "el AVE es clave para la conectividad de Almería con el resto de España, para atraer inversiones, fortalecer el tejido empresarial y generar oportunidades". "Es una infraestructura esencial para el desarrollo de nuestra tierra", ha insistido.

El presidente 'popular' ha criticado además la "falta absoluta de transparencia" del Ejecutivo central en torno a las obras y ha lamentado que "cada vez que el Gobierno habla del AVE sea para ofrecer una fecha distinta".

"El PSOE no dice la verdad ni al médico y hoy nadie en Almería puede asegurar cuándo llegará el AVE. Esa incertidumbre genera frustración, desconfianza y un enorme perjuicio para una provincia que lleva décadas esperando una infraestructura que ya debería estar funcionando", ha asegurado.

Fernández-Pacheco ha reiterado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "seguirá defendiendo las necesidades de la provincia, frente a los agravios y el abandono del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

"Almería merece las mismas oportunidades que el resto de provincias españolas y andaluzas. Y eso pasa necesariamente por tener unas infraestructuras modernas, competitivas y a la altura del potencial económico y social de nuestra tierra", ha apostillado.